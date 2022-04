Kyara Villanella orgullosa de llevar el apellido ‘Fujimori’: “Ellos son mis más grandes ídolos”

Kyara Villanella orgullosa de llevar el apellido Fujimori. (Foto: Instagram)

Kyara Villanella sorprendió a propios y extraños al aparecer por primera vez en la portada de la revista Cosas en su edición número 710. La adolescente de 14 años fue elegida para aparecer como el rostro principal tras ser una de las cuatro ganadoras cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022.

Asimismo, brindó una entrevista donde no dudó en hablar de los constantes ataques que recibió luego de su triunfo en el certamen de belleza. Además, la hija de Keiko Fujimori resaltó que su madre siempre la apoyó, pues el modelaje siempre le gustó.

Cabe resaltar que esto se da luego de que la joven fuera blanco de ataques en redes sociales, pues los usuarios no solo criticaron su belleza, sino también pusieron en tela de juicio su coronación y hubo muchos cibernautas que arremetieron contra la organización para acusarla de “fraudulenta” e, incluso, una candidata denunció presuntas preferencias.

“Mi mamá siempre me dijo que me apoyaba, porque sabía que esto del Miss Perú La Pre era algo que de verdad me gustaba”, confesó la nieta de Alberto Fujimori.

La plataforma web de COSAS también publicó otro fragmento de la entrevista a la reina de belleza donde se puede leer que está orgullosa de llevar el apellido Fujimori pese a la historia que pesa sobre él y resaltó que su familia siempre ha sabido salir adelante.

“Mi familia siempre han sido mis más grandes ídolos. Ellos siempre por más problemas que han tenido siempre han salido bien parados y siguen luchando. Y siento que yo, teniendo ese mismo apellido, tengo que hacer lo mismo”, manifestó Kyara Villanella.

Cabe mencionar que en esta edición también estuvieron Galea Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday, las otras tres concursantes que también fueron coronadas en la final del Miss Perú La Pre 2022. Todas tuvieron una sesión de fotos y contestaron a las múltiples preguntas del medio local.

Recordemos que Kyara Villanella aseguró frente a cámaras que participó en el certamen precisamente para hacerse un nombre propio en el medio, pues no quiere ser reconocida por ser la hija de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. “Hay muchas razones por las que yo me uní a este concurso. Como ya saben, porque quería florecer mi belleza interior, pero también porque no quiero ser reconocida como la hija de (Keiko Fujimori)”.

DEFENDIÓ A SU ABUELA SUSANA HIGUCHI

Luego de ser coronada como la ganadora, se viralizó una imagen que dejaría muy mal parada a la hija de Keiko Fujimori en Twitter. En la captura de pantalla se puede leer un mensaje que le habría dejado Kyara a otra participante del certamen durante una videollamada por Zoom: “Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen”.

Aunque dicha imagen circuló en redes el mismo día que fue oficializada como la nueva reina junto a Gaela Barraza, Mía Loveday y Alondra Huarac, la joven influencer decidió guardar silencio. Debido a ello, muchos creyeron que la captura de pantalla no era más que una treta para desestimar su triunfo.

Sin embargo, en una reciente entrevista la también hija de Mark Villanella confesó que sí se peleó por Zoom con otra candidata del certamen de belleza, pero lo hizo para defender a su abuela Susana Higuchi, fallecida el 8 de diciembre de 2021 a los 71 años.

“Lo que pasó en el Zoom que se hizo… donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más”, admitió.

