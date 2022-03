Miss Perú La Pre 2022: Candidata denuncia presunto fraude a favor de Kyara Villanella y más hijas de famosos

Candidata del Miss Perú La Pre denuncia preferencias a favor de Kyara Villanella y más hijas de famosos. (Foto: Instagram)

La gran final del Miss Perú La Pre 2022, que se realizó la noche del viernes 11 de marzo, estuvo envuelta en polémica. Entre las 160 concursantes que se postularon al certamen de belleza, Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac; y Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza, fueron tres de las cuatro ganadoras del concurso junto a Mía Loveday.

Durante la transmisión en vivo, los usuarios lamentaron que las denominadas “hijas de los famosos” no hayan tenido un buen desenvolvimiento en la ronda final de preguntas producto de los nervios. Sin embargo, muchos quedaron asombrados cuando anunciaron que las tres habían conseguido entrar al podio de las cuatro mejores.

Luego de anunciado los resultados, los usuarios no dudaron en cuestionar la credibilidad de la organización del Miss Perú, ya que consideraron que hubo otras candidatas que estuvieron mejor preparadas, siendo ellas las que realmente merecían ganar la corona y viajar a El Salvador. Recordemos que ellas representarán al Perú en los próximos certámenes internacionales.

Aunque todo había quedado en el malestar del público, una candidata del Miss Perú La Pre decidió alzar su voz de protesta y denunciar preferencias hacia Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac a través de sus redes sociales. Esto lo hizo mucho antes de que las adolescentes ganaran el certamen.

CONCURSO DE BELLEZA HABRÍA ESTADO “ARREGLADO”

Camila Hernández Macera fue una de las candidatas del certamen que no logró ingresar al Top 10, el cual fue anunciado en vivo en el programa En Boca de Todos. Luego de saber que había quedado fuera, se pronunció a través de sus historias de Instagram para asegurar que el Miss Perú La Pre 2022 ya estaba “arreglado”.

“Todo estaba arreglado lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos” , escribió en sus redes.

Asimismo, Camila dio a entender que ella no sería la única de las participantes que piensa lo mismo. “ Las que han participado saben que hay chicas que no han movido un dedo por estar ahí. Hay candidatas que sí se han esforzado, pero hay otras que no haciendo nada han llegado lejos”, precisó.

“Me sentí decepcionada porque mucha gente me lo había comentado, me decía que no me esmere tanto porque estaba arreglado y tales personas van a pasar sin hacer nada. Yo decía que no es así, pero este año fue diferente”, añadió Hernández, quien anunció que no volverá a participar en el concurso porque no está de acuerdo con el actuar de la organización.

¿CÓMO LE FUE A KYARA VILLANELLA EN LA FINAL?

En la entrevista final, Kyara Villanella dio una peculiar respuesta que dejó confundida a Jessica Newton, organizadora del Miss Perú. ¿Qué pasó? Todo empezó cuando la hija de Keiko Fujimori respondió la siguiente pregunta: “Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”.

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer ”, fue lo dijo, dejando confundida a la exreina de belleza.

En un intento de arreglar su respuesta, la adolescente de 14 años añadió: “Me gustan mucho los niños y yo quisiera tener un hijo. Quizás en 15 años ya quedaré embarazada y no tendré el cuerpo que tengo ahora, y he trabajado mucho para tener mi cuerpo. Ahora estoy alegre porque miro al espejo y ya no lloro, puedo sonreír”.

