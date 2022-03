Alondra Huarac: ¿Cómo es la relación con su hermana, Antonella, hija de Janet Barboza y Nilver Huarac?

Alondra Huarac no ve muy seguido a su hermana Antonella Huarac. (Foto: Instagram / Captura)

No muchos conocen que Janet Barboza y Nilver Huarac tuvieron una relación desde el año 1995 hasta el 2004 y fruto de su romance nació su hija Antonella Huarac Barboza, quien actualmente tiene 24 años de edad y es dueña de su propio emprendimiento de venta de ropa.

Sin embargo, se separaron y el productor musical conoció a Lizet Soto en el 2006. Ambos tuvieron a su primogénita Alondra Huarac, que hoy en día se encuentra en el ojo de la tormenta tras las fuertes críticas y denuncias por presunto favoritismo por haber sido una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre.

Pese a que las hijas de Nilver Huarac han tenido poco contando con el mundo del espectáculo, ninguna es ajena a las cámaras de la televisión, pues la adolescente de 16 años se presentó en una ocasión en el set de En boca de todos y reveló cómo es la relación que mantiene con su hermana mayor.

“A Antonella la veo de vez en cuando. Cuando salía con mi papá, salía a su casa y Antonella (Huarac) ya estaba en la casa, yo a veces la veía y le decía hola, cómo estás, nos veíamos de vez en cuándo”, contó en el 2021.

Asimismo, no dudó en resaltar los sentimiento que tiene hacía su hermana. “No tenemos peleas de hermanas y esas cosas, igual nos apoyamos, es mi hermana y la quiero demasiado y nada, solo que la quiero mucho”.

Cabe resaltar que Antonella Huarac Barboza se dedica al rubro de las comunicaciones y en su perfil de Instagram destaca su admiración por el deporte, puesto que se denomina amante del Judo y JiuJitsu. Además, cuenta con una gran cantidad de seguidores y es muy activa en sus redes sociales publicando fotografías y vídeos.

JANET BARBOZA QUIERE MUCHO A ALONDRA HUARAC

La conductora de América Hoy comentó acerca de la polémica que envuelve al Miss Perú La Pre el último 16 de marzo y aseguró que prefiere mantenerse al margen sobre el tema debido a que no podría ser objetiva ni brindar una opinión porque Alondra Huarac es una de las involucradas.

Sin embargo, no pudo evitar resaltar que tanto su única hija y Alondra llevan una excelente relación de hermanas y que las dos se ven constantemente.

“Alondrita es la hermana de mi hija Antonella. Yo la conozco desde que nació, con mi hija se ven constantemente, se aman. Yo adoro a Alondra, lo que yo diga de ella seguro serán cosas buenas y hará que salga ventaja de las otras concursantes por eso yo prefiero no opinar”, dijo la popular ‘Retoquitos’.

Alondra Huarac y Antonella Huarac. (Foto: Instagram)

JANET BARBOZA FUE TESTIGO DE IRREGULARIDADES EN CONCURSO DE BELLEZA

La conductora Janet Barboza se mostró en desacuerdo con los concursos de belleza, pues no es algo que le llame la atención o consuma, según explicó. Sin embargo, confesó que en una oportunidad sí fue jurado de un certamen de este tipo porque le pagaron.

La popular ‘Retoquitos’ señaló que fue testigo de las irregularidades que hay en un certamen, pues tan pronto llegó le dijeron quién tenía que ganar. “He sido jurado porque me he ido a chambear evidentemente, y sí me ha pasado que me han dicho, tiene que ganar fulanito”, contó la animadora, quien aseveró que esta indicación se la dio la propia organización.

Janet Barboza confiesa que fue testigo de irregularidad en concurso de belleza cuando fue jurado. (Video: América Hoy/ América TV)

