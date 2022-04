Vidente asegura que Flavia Laos será madre muy pronto con Austin Palao y Alejandra Baigorria protesta: “Me ganó”

¿Flavia Laos será mamá antes que Alejandra Baigorria? (Foto: Instagram)

Alejandra Baigorria señaló en En Boca de Todos que tiene planes de ser madre con Said Palao, que ya están pensando en tener su propio departamento, “tener un Saidsito” y construir un futuro juntos, sin embargo, nunca esperó la predicción de Reinando dos Santos para Flavia Laos.

“Escúichame esto, Flavia Laos muy pronto va estar embarazada de Austian (Palao)”, dijo muy seguro el vidente, dejando muda a la integrante de Esto es Guerra y a los demás conductores de TV.

“Dios mío”, expresó anonadada la modelo y empresaria.“Flavia Laos va a estar embarazada”, repitió una y otra vez el vidente ante unos sorprendidos Maju Mantilla, Tula Rodríguez, Gino Pesaressi y Ricardo rondón.

“Mi bola negra ve más a allá de lo evidente”, acotó Dos Santos.

De inmediato, Pesaressi le preguntó a la modelo y empresaria que es lo que pensaba al respecto, obteniendo una queja de la rubia. “La verdad que me he quedado sin palabras. Me he quedado atorada, me ganó, se fue con turbo”.

Reinaldo dos Santos asegura que Flavia Laos será madre muy pronto con Austin Palao y Alejandra Baigorria protesta. (Foto: América TV)

Esta reacción causó risas entre los conductores, pues Alejandra es la que quiere ser madre, pero al final Flavia Laos se terminará adelantando, según dijo Reinaldo.

Sin embargo, nada esta dicho. Como se recuerda, Laos y Palao solo está saliendo para conocerse. Si todo funciona, darán el siguiente paso, oficializar su relación. Mientras ello pasa, la modelo participa de las reuniones familiares de Austin, incluso, asistió al cumpleaños de Said, demostrando una gran química con Alejandra Baigorria.

Cabe recordar que la Gringa de Gamarra ha dicho en más de una oportunidad que está segura que muy pronto Austin y Flavia serán pareja, pues se ve que la pasan muy bien juntos.

AUSTIN PALAO SORPRENDE CON INDIRECTA A PATRICIO PARODI

El pasado 26 de marzo, Austin Palao brindó un concierto en el Arena Perú, donde alborotó a sus seguidores no solo por sus canciones sin también por lanzar una tremenda frase que estaría dirigida a Patricio Parodi. Como se recuerda, el cantante es saliente de la modelo y actriz Flavia Laos, quien recientemente terminó con el chico reality, hoy actual pareja de Luciana Fuster.

Todo sucedió en el show “Vacaxiones con el Ferxxo”, donde Austin se presentó junto a varios colegas. Mientras cantaba el tema Me llamas,e Piso 21, el joven hizo un aporte a la letra que sorprendió y arrancó carcajadas a muchos. “Yo no soy perfecto, pero te diré, que él no sabe cómo tratar a una mujer, en cambio yo sí”, interpretó Said.

Su cuñada Alejandra Baigorria se encargó de difundir este extracto en sus redes sociales, en el que agregó la palabra “fuego”. Además de una carita de sorpresa. En el video también se ve a Flavia Laos grabando a Austin, que al escucharlo soltar la frase solo se ríe y se mira con sus amigas pero no deja de grabarlo.

¿Indirecta para Patricio Parodi? Austin Palao lanza inesperada frase. (Video: Instagram)

AUSTIN PALAO HALAGA LA BELLEZA DE FLAVIA LAOS

En el mes de febrero, Austin Plao brindó una entrevista, donde la condcutora le preguntó a quién consideraba como la mujer más guapa de la televisión peruana. Como era de esperarse, el exchico reality no dudó en responder que para él Flavia Laos se lleva el título como la más hermosa de todas.

“Yo lo digo sin titubear porque físicamente es muy linda, pero su interior es más lindo aún… Flavia Laos”, expresó el exintegrante de Esto es Guerra con una sonrisa en el rostro.

Posterior a ello, se le pidió su opinión sobre la rubia modelo. Antes de hacerlo, el exchico reality aseguró que Flavia no era como las otras chicas que había conocido a lo largo de su vida. ¿Acaso se refería a su ex Luciana Fuster?

“Dejando el físico a un lado… porque siento que a lo largo de mi vida he conocido chicas muy lindas, pero muy vacías por dentro y que no tienen aspiraciones”, dijo el también cantante para sorpresa de la conductora, quien aseguró que sus palabras sonaban como un “balazo” para alguien. “Yo hablo en el plano general…”, agregó Austin en su defensa en aquel momento.

Austin Palao elogia belleza de Flavia Laos y le manda misil a Luciana Fuster durante una reciente entrevista. (VIDEO: Youtube/@Kiara Trigoso)

SEGUIR LEYENDO