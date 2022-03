Mariella Zanetti y la Pánfila apoyan las graves acusaciones que pesan sobre Martín Arredondo

Mariella Zanetti y la Pánfila le dan su apoyo a Mónica Cabrejos. (Foto: Instagram)

Debido a que todas las pruebas apuntaban a Martín Arredondo, este se presentó en el programa Amor y Fuego para desmentir haber cometido algún delito y hasta pidió que entrevisten a extrabajadores del mencionado programa, como su exasistente Marco Rodríguez.

Marco Rodríguez, lejos de apoyar su versión, este señaló que todo lo que contó Mónica Cabrejos en su libro era totalmente cierto, aunque no quiso señalar expresamente que su exjefe era un acosador, aunque si dijo que era un mal líder.

Asimismo, Mariella Zanetti se sumó a la lista de personas que aprueban lo dicho por Mónica Cabrejos. La exvedette relató que desde hace mucho tiempo se sabe que productores de televisión se aprovechan de su condición para ejercer poder sobre las personas que recién ingresan al mundo de la televisión.

“Dentro del ambiente artístico hay muchas cosas que son obvias, que se saben que se conocen, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo que dice Mónica, en realidad son cosas que han venido pasando... y que es un secreto a voces, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que Mónica saque un libro y lo diga como parte de una historia, yo sí le creo... ”, comentó.

“Esos comentarios, lo que ella está diciendo, son cosas que ya se han repetido en el ambiente artístico y que la gente comenta y dice: ‘Oye, mira este fulano hace esto, oye esto me pasó con este fulano’. Si hay algo más asqueroso en este mundo, es una persona que abusa de su poder, ya sea como productor, como hombre, como persona pública para querer conseguir algo a cambio, de lo más repugnante que puede haber... y ojalá saquen más libros y saquen a más productores que tienen ese tipo de modalidad”, añadió.

LA PÁNFILA CUENTA SU MALA EXPERIENCIA CON MARTÍN ARREDONDO

María Victoria Santana Díaz, más conocida por su personaje de ‘La Pánfila’, se comunicó con el programa Amor y Fuego, donde reveló que cuando trabajó para Martín Arredondo, este le realizó varias insinuaciones que ella no aceptó, por lo que terminaron despidiéndola.

“En 2014, Martín me convoca a ser coconductora del canal 5 de un programa que se llamaba La Batería. Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, mejor te pongo un departamento más cerca’. Yo le dije que no, que mejor me recoja como habíamos quedado. Desde ese momento me dio menos participación. Ya no era coanimadora, me mandaron como reportera a la calle y al siguiente mes Martín me dijo que no agarraba la onda y que no me iban a necesitar ”, indicó.

“Yo soy un poco seria y no soy el tipo de chica que da apertura a coqueteos. Creo que él se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo, entonces me choteó. La primera reunión también me invitó a comer para hablar, siempre buscaba la oportunidad de salir fuera, pero yo nunca accedí porque no es mi forma”, afirmó.

Finalmente la actriz cómico aseguró que no hizo la denuncia pública en su momento debido a que sentía que si hablaba no la iban a volver a convocar en otra producción, pues iba a ser tildada de problemática por los productores.

“Yo tenía miedo de que si me quejaba me iban a cerrar puertas o no me iban a contratar en otro lado, iban a decir que era problemática y no dije nada. En ese tiempo él era casado, ahora no sé. En ese tiempo éramos amigos en Facebook, pero luego me eliminó. No te podría decir que me acosa, pero es una persona que intenta tomar partido de su cargo”, sentenció.

Martín Arredondo se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Mónica Cabrejos revelara en su libro 'Mujer Pública' que fue acosada por un productor de televisión.

