Anime: Perú es el país que más consume yaoi en Latinoamérica

Yaoi vs. yuri: ¿qué género es más popular en Perú?

Antes de que termine el mes de marzo se ha hecho viral en redes sociales un análisis de los países que muestran más interés en el anime y manga. Los resultados han sorprendido a los usuarios, quienes han quedado curiosos por conocer en qué posición se encuentra Perú y qué es lo que se ha buscado en el último año. Esta información se conoció gracias a una herramienta gratuita de Google que permite hacer una comparación entre regiones y ciudades.

Si hablamos solo del volumen de búsquedas de la palabra “anime”, nuestro país se posiciona en el puesto 36, teniendo en primer lugar a Indonesia. Estos datos determinan que la animación más googleada en el 2021 e inicios del 2022 ha sido Tokyo Revengers, una serie de manga escrita e ilustrada por Ken Waku y que tiene una versión animada. Record of Ragnarok y Chainsaw man también llamaron la atención de los usuarios.

Otro tema vinculado al anime son los géneros yaoi, yuri y hentai. El primero, conocido también como ‘Boys love’, ha tenido un impresionante volumen de búsquedas en los últimos doce meses. Nuestro país se ubica en el primer lugar de interés en Latinoamérica, pero segundo en el análisis global, ya que Turquía se ubica en la primera posición.

BÚSQUEDAS SOBRE YAOI

Los temas que más han sido buscado son: manga yaoi, manhwa yaoi, yaoi online, anime yapi, yaoi free, ¿qué es yaoi?, Placebo, full volume yaoi, mangabuddy, yaoi britheragem, love for sale, not equal, mangaowl, tamo yaoi, yaoi twitter, entre otros.

Un mapa que muestra qué países Yaoi o Yuri fueron más populares en 2021 se está volviendo viral en las redes sociales.

¿QUÉ ES YAOI?

Yaoi se interpreta como un género de manga y novelas que describe historias sobre relaciones entre hombres, generalmente este tipo de contenidos está dirigido a audiencias femeninas. A menudo se le denomina como ‘Boys love’ (BL) en la actualidad. Existen varias formas de presentarse, ya que los relatos pueden centrarse en escenas románticas, amores a primera vista o casualidades del destino.

Otras historias no son aptas para menores de edad porque tienen representaciones gráficas y explícitas de actos sexuales. Lo contrario al yaoi sería el yuri, término usado para representar las relaciones de mujer con mujer.

También se consideran a los fanfics que son compartidos en foros o plataformas especializadas. Estos suelen ser protagonizados por famosos que son unidos románticamente en estas series, tanto escritas como visuales.

SOBRE PLACEBO, LO MÁS BUSCADO SOBRE YAOI

Este es un manga de género yaoi en formato Webtoon. Placebo tiene 6 capítulos traducidos a varios idiomas, entre ellos el inglés y español.

Si desea obtener actualizaciones sobre los últimos capítulos, cree una cuenta y agregue Placebo (yaoi) a su marcador. Los protagonistas crecieron como hermanos en una familia que se volvió a casar. Después de ser hipnotizado por su hermano mayor, como una forma de aliviar el aburrimiento, la vida de Woo-jin cambia radicalmente.

LOS MEJORES ANIMES DEL 2021

De acuerdo al Anime Awards de Crunchyroll, estas fueron las producciones nominadas a lo mejor del año:

Attack on Titan Final Season Part 1

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

JUJUTSU KAISEN (cour 2)

SSSS.DYNAZENON

Vivy -Fluorite Eye’s Song-

WONDER EGG PRIORITY

DON’T TOY WITH ME, MISS NAGATORO

Heaven’s Design Team

Komi Can’t Communicate

Life Lessons with Uramichi Oniisan

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

ODDTAXI

86 EIGHTY-SIX

Fruits Basket The Final Season

Kageki Shojo!!

To Your Eternity

BEASTARS

Horimiya

The Duke of Death and His Maid

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

Ranking of Kings

That Time I Got Reincarnated as a Slime (Season 2)

The Case Study of Vanitas

To Your Eternity

Sonny Boy

