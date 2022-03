Con Gokú, Naruto y Shinji el INE invita a participar en la Revocación de Mandato

Gokú, Naruto y Shinji invitan a participar a la Revocación de Mandato

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) se han quejado de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está promoviendo lo suficiente la consulta popular de Revocación del Mandato, la realidad es que el organismo está utilizando cualquier tipo de estrategia comunicativa para llegar a la ciudadanía, especialmente la más joven.

Y es que a través de su cuenta oficial de TikTok, el INE ha publicado una serie de videos donde explica la importancia de participar en el ejercicio democrático el próximo domingo 10 de abril. Pero lo atractivo es que para ello utilizó escenas de anime (dibujos animados provenientes de Japón).

Dragón Ball Z, Naruto, Evangelion, Foodwars! y Attack on Titans, son los títulos que aparecen entre sus videoclips.

Por ejemplo, en uno de ellos Shinji de Evangelion pregunta “No sé para qué quieren ir a eso”, a lo que sus compañeros de colegio le responden: “¡Shinji! simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Es importante que todas las personas participen en los ejercicios de democracia ¡Es por México!”, dicen al unísono mientras le dan un golpe en la cabeza para corregirlo.

En otro aparece Naruto, como líder de la aldea de La Hoja, explicándoles a los Genin (ninjas de nivel básico), así como otros pobladores, es para decir si el presidente de la República debe continuar en su cargo únicamente respondiendo sí o no en la boleta.

“Recuerden que la Revocación de Mandato es un ejercicio en el que pueden participar mayores de 18 años”

Y para los que no saben dónde votar, Soma, de Foodwars!, les comparte a sus compañeros de escuela un enlace de un sitio web, donde al colocar la entidad y sección editorial se desplegará la dirección exacta de la casilla correspondiente.

“Y aquí les va una buena noticia: estamos a 12 días de la Revocación de Mandato”

Dichos TikToks han causado sensación entre muchos millennials y generación Z, quienes a través de sus redes sociales celebraron el uso de sus personajes favoritos del anime. Sin embargo, hay otros de la #RedAMLO que lo consideraron una falta de respeto y una mala estrategia.

“La cuenta del INE hace valer mis impuestos”, “No sé cuánto le pagan al de redes pero sé que no es lo suficiente”, “Y todavía se atreven a decir que el INE no hace publicidad, esto es oro molido”, “El INE solo le habla a un sector, muestra este anime hablando de ir a votar, esa institución no está echa para todo el pueblo”, “Qué bajo han caído los del INE. Mira que promover la Revocación de Mandato en TikTok con un anime de Attack on Titan es una burla hacia este ejercicio democrático”, se lee en Twitter.









