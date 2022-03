¿Qué significa “Hentai”, nombre de la nueva canción de Rosalía?

La cantante española eligió un curioso nombre para una de las canciones de Motomami.

La cantante española Rosalía ha sido protagonista de los principales medios internacionales tras el anuncio del lanzamiento oficial de su tercer álbum de estudio, al cual titulo “Motomami”. Este trabajo musical posee 16 canciones, entre ellas sus colaboraciones con The Weeknd y Tokischa.

Las primeras críticas: la revista Rolling Stone en Español concede en su crítica las 5 estrellas a “Motomami” de Rosalía. Todos las canciones estarán disponibles esta semana en las plataformas digitales, como Spotify y Apple Music.

Uno de los temas de su autoría que llamó la atención de los usuarios en redes sociales ha sido “Hentai”, nombre que es familiar para los seguidores de la cultura artística japonesa del anime y manga.

Este término posee una definición que va acorde a la letra de la canción de la intérprete española que ha ganado fama mundial. Para que no te pierdas el contexto, vamos a compartirte la definición y porqué ahora todo tiene sentido cuando la compositora se mostró entusiasmada en Tiktok mientras intentaba aprender algunas palabras en japonés con ayuda del traductor de Google.

¿QUÉ ES HENTAI Y CÚAL ES SU SIGNIFICADO?

Es una palabra que se usa para definir uno de los géneros de anime y manga para adultos, ya que posee contenido explícito y sexual. Es importante precisar que hay publicaciones específicas para este tipo de contenidos que no son aptos para todos.

Si traducimos al español, una definición más cercana a su origen sería “pervertido” o “hacer algo pervertido”. Las historias que presentan por lo general son protagonizadas por mujeres de diversas edades. Por el mensaje que poseen, está prohibido que se transmita por televisión u otro medio de comunicación tradicional masivo. Es por eso que su versión animada se distribuye como OVA o videos independientes que se pueden adquirir en tiendas o Internet.

Se marca su inicio de creación y publicación en 1990. Según el Oxford Dictionary Online, este término se define como “un subgénero de los géneros japoneses de manga y anime, caracterizado por personajes abiertamente sexualizados e imágenes y tramas sexualmente explícitas”.

También te puede interesar: Qué significa oppa, sunbae, unnie y más y ¿Qué significa “Yamate kudasai” en español?

Sobre la censura. Algunos artículos que explican la historia del anime en Japón indican que las autoridades mantienen restricciones para su difusión y consumo. No se pueden mostrar los órganos sensuales, por lo que se verán difuminados. Incluso, se hacen cortes en algunas escenas para que no sea explícito.

Por el contexto, personajes y animación, es un contenido considerado pornográfico y aparece en secciones de página para adultos.

Este es el nuevo tema de la cantante en su álbum Motomami.

LETRA DE HENTAI - ROSALÍA

La cantante española compartió la letra completa de su tema en su canal oficial de YouTube para que los curiosas puedan entender lo que está diciendo en su composición.

Pa’ pero mírate

No pienses más

Na’ que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na’

Pero estoy encuerá'

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape

Modo Spike

Yo la batí

Hasta que se montó

Lo segundo es chingarte

Lo primero es Dios

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm, so good

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape

Modo Spike

Caro como que tiene

Un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante de esas putas

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Hacerte hentai

Hmm, hentai

SEGUIR LEYENDO