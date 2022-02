“Estamos muertos”: las diferencias entre la serie de Netflix y el webtoon

Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado. (Netflix)

El género de zombies regresó con fuerza a la industria cinematográfica y televisiva de Corea del Sur con el más reciente éxito Estamos muertos, la nueva serie que ocupa un lugar en el listado de las más vistas de Netflix. La historia se basa en el webtoon Now at Our School, de Joo Dong-geun, y recrea diversas escenas del cómic digital en la adaptación para la pantalla chica. Sin embargo, no es exactamente igual en todo sentido, te contamos cuáles son las mayores diferencias entre el material original y la producción televisiva protagonizada por Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Lee Yoo-mi, Jo, Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Cho Yi-hyun y Son Sang-yeon.

El origen de la epidemia en el inicio

La historieta de Dong-geun inicia como un día común y corriente para los estudiantes de la secundaria Hyosan, mientras que, la versión para la TV comenzó con uno de los eventos que llevó al profesor de ciencias, Lee ByeongChan, a trabajar en el desarrollo del virus: el bullying del que era víctima su hijo, JinSu, y el reciente ataque que casi provoca su muerte. En las escenas iniciales se observa que el hombre se lleva en una maleta al joven del hospital luego de que comenzara a transformarse. Por ende, se entiende que el maestro estuvo experimentando con él por razones que se profundizan mucho más durante la temporada.

La serie surcoreana se basó en el webtoon "Now at Our School", creado por Joo Dong-geun. (Netflix)

NamRa no es tan solitaria

En los episodios de Estamos muertos, la presidenta de la clase, NamRa, es una chica solitaria que no mantiene ninguna amistad con sus compañeros y es objeto de críticas por supuestamente sentirse superior a los demás por la fama que ha ganado su madre a través de sus grandes donaciones. Por otro lado, en la historia gráfica tiene una personalidad distinta, ya que sí mantiene algunas interacciones con otros estudiantes como NaYeon y GyeongSu.

El macabro rumor sobre el maestro de ciencias

Las habladurías en el colegio sobre Lee ByeongChan en el webtoon son mucho más exageradas que en la adaptación de Netflix. Se cree que come carne humana y esa podría ser una razón detrás de la misteriosa desaparición de su esposa , pero en el K-drama, se observa que los rumores ocurren más en torno a lo que sucedió con su hijo. JinSu intentó suicidarse por los maltratos que recibía de sus compañeros, pero al poco tiempo desapareció, así que el profesor estaría planeando una venganza contra el grupo de matones.

Un apocalipsis zombie tiene origen en una escuela secundaria en "Estamos muertos". (Netflix)

Los síntomas del virus zombie

¿Son iguales los síntomas previos a la transformación en un muerto viviente? En realidad, el cómic de Joo Dong-geun propuso inicialmente que estos ocurrieran de manera gradual y algunos son distintos de lo que se ve en la serie de televisión. En vez de que la temperatura del cuerpo baje, los infectados también pueden presentar una fiebre alta, y otra diferencia también recae en lo conscientes que se mantenían los estudiantes al comunicarse luego de ser mordidos por un zombie.

La propagación del virus en Estamos muertos ocurre mucho más rápid o, una decisión narrativa que podría ser resultado de una necesidad de acelerar la acción… ¡Es una historia de zombies y el público quiere verlos entrar en pánico! Sin embargo, más adelante, vemos que la infección no sucede de la misma manera en todos y hay ciertas personas que tienden a generar cierta inmunidad, aunque aún pueden contagiar a otros mediante una mordida.

Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon y Yoo In-soo componen el elenco principal. (Netflix)

Todos los capítulos de Estamos muertos están disponibles para ver en Netflix .

SEGUIR LEYENDO: