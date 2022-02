Anime Awards 2022 de Crunchyroll: conoce a los ganadores de las diferentes categorías

Conoce la lista completa de ganadores de los Anime Awards 2022.

Después de un par de semanas de espera desde que cerraron las votaciones, Crunchyroll anunció este miércoles 9 de febrero a los ganadores de los Anime Awards de la edición 2022. Esta es la sexta edición de los premios que tienen como objetivo principal juntar a los fans del anime de distintas partes del mundo para celebrar a las series, artistas, directores y personajes más destacados del último año.

Los ganadores fueron elegidos por medio de un jurado internacional y por el voto de los fanáticos, que este año llegó casi a los 17 millones y se dio en más de 200 países. Los países que reportaron las tasas más altas de participación fueron Francia, Brasil, Reino Unido, México y Estados Unidos. Este año, por primera vez, India se ubicó dentro del top 10 de participación.

A continuación, te dejamos la lista completa con todos los ganadores de los Anime Awards de Crunchyroll de este año:

Anime del Año

· 86 EIGHTY-SIX

· Attack on Titan Final Season Part 1 - Ganador

· JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· ODDTAXI

· Ranking of Kings

· Sonny Boy

Mejor Chico

· Senku Ishigami – Dr. Stone

· Izumi Miyamura – Horimiya

· Odokawa – ODDTAXI

· Bojji – Ranking of Kings - Ganador

· Ken ‘Draken’ Ryuguji – Tokyo Revengers

· Manjiro ‘Mikey’ Sano – Tokyo Revengers

Mejor Chica

· Vladilena Milizé – 86 EIGHTY-SIX

· Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

· Nobara Kugisaki – JUJUTSU KAISEN (cour 2) - Ganador

· Sarasa Watanabe – Kageki Shojo!!

· Shoko Komi – Komi Can’t Communicate

· Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Protagonista

· Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1

· Yuji Itadori – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· Joe – MEGALOBOX 2: NOMAD

· Odokawa – ODDTAXI - Ganador

· Bojji – Ranking of Kings

· Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Antagonista

· Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1 - Ganador

· Tomura Shigaraki – My Hero Academia Season 5

· Yano – ODDTAXI

· Echidna – Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 2

· Ainosuke Shindo/“ADAM” – SK8 the Infinity

· Tetta Kisaki – Tokyo Revengers

Mejor Combate

· Eren Jaeger vs. War Hammer Titan – Attack on Titan Final Season Part 1

· Naruto Uzumaki vs. Isshiki Otsutsuki – Boruto: Naruto Next Generations

· Yuji Itadori & Aoi Todo vs. Hanami – JUJUTSU KAISEN (cour 2) - Ganador

· Yuji Itadori & Nobara Kugisaki vs. Eso & Kechizu – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· Elma vs. Tohru – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

· Vivy vs. Yugo Kakitani – Vivy: Fluorite Eye’s Song

Mejor Director

· Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Season Part 1

· Sunghoo Park – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· Yo Moriyama – MEGALOBOX 2: NOMAD

· Baku Kinoshita – ODDTAXI - Ganador

· Shingo Natsume – Sonny Boy

· Shin Wakabayashi – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Animación

· Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc - Ganador

· JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

· Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Cour 1

· Vivy -Fluorite Eye’s Song-

· WONDER EGG PRIORITY

Mejor Diseño de Personajes

· Tadashi Hiramatsu – JUJUTSU KAISEN (cour 2) - Ganador

· Kazuya Konomoto and Hiromi Nakayama – ODDTAXI

· Atsuko Nozaki – Ranking of Kings

· Michinori Chiba – SK8 the Infinity

· loundraw (FLAT STUDIO) and Yuichi Takahashi – Vivy: Flourite Eye’s Song-

· Saki Takahashi – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Banda Sonora

· Hiroyuki Sawano y Kohta Yamamoto – 86 EIGHTY-SIX

· Yuki Kajiura y ‎Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc - Ganador

· Mabanua – MEGALOBOX 2: NOMAD

· OMSB, PUNPEE y VaVa – ODDTAXI

· Satoru Kosaki – Vivy: Flourite Eye’s Song

· DÉ DÉ MOUSE y Mito – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Interpretación de Voz (Japonesa)

· Ayane Sakura – Gabi Braun – Attack on Titan Final Season Part 1

· Yuki Kaji – Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1 - Ganador

· Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen (Ep. 0) – LUPIN THE 3rd PART 6

· Natsuki Hanae – Odokawa – ODDTAXI

· Aoi Yuki – Kumoko – So I’m a Spider, So What?

· Kanata Aikawa – Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)

· José Vilchis – Spike Spiegel – Cowboy Bebop

· Irwin Daayán – Rengoku – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc - Ganador

· Victor Ugarte – Shinji Ikari – Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

· José Gilberto Vilchis – Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· Jessica Ángeles – Kaguya Shinomiya – Kaguya-sama: Love is War

· Romina Marroquín – Kumoko – So I’m a Spider, So What?

Mejor Opening

· “Boku no sensou” – Shinsei Kamattechan – Attack on Titan Final Season Part 1 - Ganador

· “Kaibutsu” – YOASOBI – BEASTARS

· “VIVID VICE” – Who-ya Extended – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

· “Ai no Supreme!” – Fhana – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

· “ODDTAXI” – Skirt and DJ PUNPEE – ODDTAXI

· “Cry Baby” – Official HIGE DANdism – Tokyo Revengers

Mejor Ending

· “Shogeki” – Yuko Ando – Attack on Titan Final Season Part 1

· “Yasashii Suisei” – YOASOBI – BEASTARS

· “Shirogane” – LiSA – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc - Ganador

· “Nai Nai” – ReoNA – SHADOWS HOUSE

· “Infinity” – YUURI – SK8 the Infinity

· “Ganbare! Kumoko-san no Theme” – “Watashi” (VA: Aoi Yuki) – So I’m a Spider, So What?

Mejor Acción

· Attack on Titan Final Season Part 1

· Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

· JUJUTSU KAISEN (cour 2) – Ganador

· SSSS.DYNAZENON

· Vivy –Flourite Eye’s Song-

· WONDER EGG PRIORITY

Mejor Comedia

· Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

· Heaven’s Design Team

· Komi Can’t Communicate - Ganador

· Life Lessons with Uramichi Oniisan

· Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

· ODDTAXI

Mejor Drama

· 86 EIGHTY-SIX

· Fruits Basket The Final Season

· Kageki Shojo!!

· ODDTAXI

· To Your Eternity - Ganador

· WONDER EGG PRIORITY

Mejor Romance

· BEASTARS

· Fruits Basket The Final Season

· Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro

· Horimiya - Ganador

· Komi Can’t Communicate

· The Duke of Death and His Maid

Mejor Fantasía

· Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

· Ranking of Kings

· That Time I Got Reincarnated as a Slime (Temporada 2) - Ganador

· The Case Study of Vanitas

· To Your Eternity

· WONDER EGG PRIORITY

Mejor Película

· BELLE

· Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

· Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train - Ganador

· Josee, the Tiger and the Fish

· Shirobako the Movie

· Words Bubble Up Like Soda Pop

