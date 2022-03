Néstor Villanueva afirma que quiere recuperar su matrimonio con Florcita Polo pese al ampay con Sofía Cavero

Néstor Villanueva quiere recuperar su matrimonio. (Foto: Captura de Willax y América)

Luchará por recuperar el amor de Florcita Polo. Néstor Villanueva ha estado en el ojo de la tormenta durante una semana entera al ser captado dentro de su camioneta con una bailarina de nombre Sofía Cavero. Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente, provocando que la hija de Susy Díaz se pronuncie.

Ella llegó al set de En Boca de Todos para tocar este tema y se mostró bastante sensible, pues para ella no ha sido nada fácil tener que afrontar un proceso de separación que finalmente terminará en divorcio.

“ En realidad me decepcionó mucho por mis hijos , Adriano está mayor tiene ya 10 años, bueno fue muy fuerte para mí, muy difícil la semana pasada. Yo he estado trabajando todos los días he estado muy expuesta, es por eso, que les pido a todos que por la tranquilidad de mis hijos ya no me pregunten de esas cosas. Le deseo lo mejor al papá de mis hijos, en su vida personal y en todo lo que haga”, indicó.

Luego de las declaraciones de Florcita Polo, Néstor Villanueva llegó al programa Amor y Fuego para hacer su descargo, donde contó que esa noche no tuvo nada con Sofía Cavero y dio a entender que las imágenes habían sido editadas para dejarlo mal parado.

Asimismo, cuando Rodrigo González le consultó si todavía pensaba recuperar su matrimonio, el cumbiambero afirmó que tenía toda la intención de mantener a su familia unida. “ Sí, yo siempre he pensado por mi matrimonio y quiero ver a mis hijos juntos ”, dijo.

Sin embargo, el conductor del magazine de Willax Televisión le mostró la entrevista de su aún esposa señalando que para ella la relación ya había llegado a su fin y que la próxima semana esperaba reunirse con él para llegar a una conciliación sobre su divorcio.

Al ser consultado al respecto, Néstor Villanueva solo atinó a decir que entendía la posición de su aún esposa, pues sabía que ella se encuentra herida por las imágenes que vio hace una semana. “ Yo la entiendo porque con esas imágenes se han prestado para muchas cosas ”, indicó.

Pese a que Florcita Polo señaló que no volverá con Néstor Villanueva, el cumbiambero no pierde las esperanzas de volver con ella.

NO CONOCE A SOFÍA CAVERO

En otro momento de la entrevista Néstor Villanueva dejó en claro que él no mantiene una amistad con Sofía Cavero y que recién la conoció el día que los ampayaron, pues un amigo que tienen en común se la presentó.

Asimismo, el cantante aclaró solo ese día se vieron y que hasta la fecha no mantienen comunicación debido a que nunca intercambiaron números, por lo que pidió que dejan de vincularlo sentimentalmente con ella ya que no tenían nada.

¿POR QUÉ SE QUEDÓ A DORMIR EN SU CAMIONETA?

Néstor Villanueva también contó que Sofía Cavero se quedó a dormir con él en su camioneta debido a que no tenía un lugar donde descansar luego de haber bebido varios tragos durante la madrugada, asegurando que a esas horas no habían taxis disponibles que la pudieran llevar a su casa.

Asimismo, precisó que durmió dentro de su camioneta debido a que ingirió alcohol esa noche y no deseaba manejar para no ocasionar un accidente de tránsito que luego deba de lamentar por su imprudencia.

SEGUIR LEYENDO: