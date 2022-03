Flor Polo Díaz decidida a divorciarse de Néstor Villanueva tras ampay con bailarina: “Sin mirar atrás”

Florcita Polo no perdonará a Néstor Villanueva y ya quiere firmar los papeles de divorcio. (Foto: Composición)

No hay vuelta atrás. Flor Polo Díaz no piensa volver a perdonar a Néstor Villanueva y está más que decidida en firmar el divorcio lo antes posible. Las posibilidades de reconciliación se redujeron a cero luego que el cantante fue captado en una situación comprometedora con la bailarina Sofía Cavero dentro de un auto.

“Ya lo que haga él, ya me tiene sin cuidado a mí, ¿entiendes? Yo no tengo absolutamente nada que ver con él, somos padres y punto. Prefiero no hablar al respecto de ese tema. Yo ya esto hace tres meses separada y no tengo nada que ver con el papá de mis hijos”, dijo la hija de Susy Díaz para Amor y Fuego, programa que soltó el tremendo destape.

Sin embargo, y en entrevista para diario Trome, la empresaria de 36 dejó en claro que poco o nada le importa lo que haga Néstor, ya que la disolución legal de su matrimonio es inminente. Recordemos que meses atrás, ambos aseguraron que lucharían por permanecer juntos por sus hijos, cosa que no resultó debido a sus diferencias.

“No he visto nada, ahorita estoy enfocada en mis cosas. Yo estoy tranquila y por respeto a mis hijos no responderé absolutamente nada, todo está en manos de mis abogados. Estoy en eso (viendo el tema del divorcio). Estoy tranquila, trabajando. Para adelante como el elefante, sin mirar atrás, sin retroceder ”, declaró para el mencionado medio.

Por otro lado, Florcita descartó la idea de enamorarse nuevamente, ya que ahora se encuentra muy ocupada trabajando para darle una buena calidad de vida a los dos hijos en común que tiene con Villanueva.

“Ahorita tengo muchos proyectos, trabajo, estoy agradecida con las oportunidades y, por el momento, estoy en mis cosas, enfocada en mis hijos, sacándolos adelante. Y yo misma mantengo a mis hijos” , precisó.

¿INTERPONDRÁ UNA DEMANDA DE ALIMENTOS CONTRA NÉSTOR?

La primogénita de Susy Díaz indicó que su expareja sí cumple con las responsabilidades como padre. Sin embargo, la cantidad de dinero que da no alcanzaría para los dos pequeños. “ Yo tengo que seguir sacándome la mugre, no es como tiene que ser (el aporte), pero las cosas ya van a ser como tienen que ser. Todo está en mano de mis abogados” .

Además, Polo Díaz contó que sus dos niños se encuentran bien, en parte por la ayuda que está recibiendo de Susy Díaz, quienes han vuelto a vivir juntos después de años. “Agradezco mucho el apoyo de mi madre, solamente agradecer a Dios, se vienen cosas nuevas, pronto se enterarán, pero estoy tranquila y feliz, eso es lo importante”, dijo.

Recordemos que la exvedette era una de las pocas personas que deseaba que su hija se reconciliara con Néstor, ya que no quería que sus nietos crezcan sin ver a una familia unida. Sin embargo, Díaz cambió totalmente de parecer tras ver a su exnuero pasándola lindo con una bailarina dentro de un vehículo durante la madrugada.

EL AMPAY DE NÉSTOR VILLANUEVA

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió imágenes de Néstor Villanueva ingresando a una camioneta junto a una bailarina llamada Sofía Cavero. Ambos se sentaron en la parte trasera del vehículo y, al parecer, armaron un “privadito” porque, según el reportero, “el carro se volvió rana”.

Sin embargo, este no fue el único detalle que llamó la atención de los investigadores, pues cuando ellos abren las puertas del carro para ingresar durante a la casa, ella aparece sin la correa de su pantalón, mientras que Néstor Villanueva se había quitado la camisa que tenía en un primer momento.

Ellos se quedaron dentro del carro hasta las 7:00 a. m., hora en que Sofía pidió un taxi para irse del lugar. En ese sentido, el cumbiambero también abandonó el lugar como si nada hubiera pasado esa madrugada.

Néstor Villanueva no lucha más por su matrimonio. El cantante de cumbia decidió realizar una 'fiesta' dentro de su camioneta con una joven bailarina.

SEGUIR LEYENDO: