Madre de Joshimar Yotún sobre gol de su hijo en el partido Perú vs Paraguay: “Les tapó la boca a todos”

Este miércoles 30 de marzo, América Noticias entrevistó a María Julia Flores, madre de Joshimar Yotún. La feliz mujer contó lo mucho que celebró luego que la selección peruana triunfara ante Paraguay. Como se recuerda, su hijo fue uno de lo que dueños de los dos goles que nos llevaron a la victoria, la cual significa para Perú el pase para el repechaje intercontinental con un rival de Asia, que saldrá del ganador entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.

Si bien es cierto, la señora Flores indicó que el logro de uno es el logro de todos, el gol de su hijo repreesenta una respuesta a todos aquello que no creían en él, y que incluso criticaban por su desempeño en el Perú vs Uruguay, partido que perdimos 1 -0.

“Este triunfo es para todos los incrédulos y para toda la gente que a veces habla mal y que dijeron, ‘Joshimar en Uruguay no jugó’. Sí, es verdad, estuvo bajo, no tenemos por qué decir no, se vio en la cancha, Joshimar viene de no jugar cuánto tiempo, y todo eso, pero mira ahora. Les tapó la boca a todos”, dijo muy orgullosa al programa de América Televisión.

De esta manera, la señora sacó las garras por su hijo. Y realmente no es novedad, pues en una entrevista para Latina Noticia confesó que no tiene ningún problemas en enfrentarse a los detractores de su hijo.

“Yo me peleo con todo el mundo si escucho que hablan (mal) de mi hijo”, señaló entre risas en aquella ocasión.

NO HA PODIDO DORMIR

María Julia Flóres contó, en otro momento, a América Noticias que no ha podido dormir tras el triunfo peruano, y no es precisamente porque se haya amanecido festejando, sino por la euforia y emoción que ha sentido al ver el partido. Ella llegó al Estado Nacional este 29 de marzo con su esposo y su cuñada, a quienes no dudó en abrazar en cada gol y emocionante momento de la contienda, la cual quedó 2 - 0, ganando Perú con los goles de Yoshimar Yoún y Gianluca Lapadula.

Cabe recordar que previo a ello, María Julia le pidió a su hijo que entregue todo en la cancha como siempre, y estaba muy segura de que la victoria era nuestra.

“Siempre le digo que él tiene que dejar todo en la cancha, que demuestre ese don que Dios le ha dado, bendiciones, que esté tranquilo, que nadie le robe su gozo en el partido y bendiciones para él y para todos sus compañeros. Hoy de todas maneras ganamos, vamos a llegar al mundial”, indicó la señora Flores el pasado 29 de marzo, horas antes del partido.

¿CÓMO VIVIÓ EL PARTIDO PERÚ VS PARAGUAY?

Tras culminar el Perú vs Paraguay, la señora fue abordada por Latina y expresó lo feliz que estaba con el resultado y lo nerviosa que se puso durante todo el enfrentamiento.

“Contentísima. Era un partido que corría riesgo por lo que había pasado con Uruguay, pero los chicos demostraron una vez más que tienen bien puesta la camiseta y nos dieron el triunfo”, comenzó diciendo.

Asimismo, fue consultada sobre lo que siente al ver a su hijo en medio de la cancha correr hacía la pelota. “Súper nerviosa, emocionada, orgullosa, son sentimientos encontrados”, contestó.

Mamá de Yoshimar Yotún feliz por el triunfo de Perú.

