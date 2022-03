Andy Polo se niega a darle el 40% de sus ganancias a Génessis Alarcón y su abogada habría renunciado al caso

El futbolista tiene tan solo 15 días para solucionar sus problemas legales con su aún esposa. (Foto: Composición)

Andy Polo, denunciado por violencia familiar, sigue sin solucionar su situación legal pese a la presión de Universitario de Deportes, equipo que le dio solo 15 días de plazo para que llegue a un acuerdo con su expareja. Hasta la fecha, el futbolista no llega a una conciliación con Génessis Alarcón y, al parecer, su abogada habría decidido renunciar al caso.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, Claudia Zumaeta, defensa legal de la aún esposa del deportista, informó que Polo aún mantiene una actitud hostil frente a la conciliación con la madre de sus hijos. Esto quedó demostrado cuando se negó a asistir nuevamente a la reunión pactada, donde firmaría otorgarle el 40% de sus honorarios a Alarcón para la manutención de sus dos hijos.

Según contó Zumaeta, inicialmente se propuso que dé el 45% de sus ganancias como jugador de la ‘U’. Sin embargo, Polo rechazó dicha cantidad y pidió una reducción del 5%, lo cual fue aprobado por Génessis Alarcón. Una vez llegaron a este acuerdo, la abogada de Andy le pidió que se acelerara el proceso, ya que debía conciliar cuanto antes para iniciar a jugar los partidos de la Liga 1. Grande fue la sorpresa de ambas partes cuando Andy se negó a firmar algo que ya se había negociado.

“A las 3 de la tarde ya estábamos en el centro de conciliación. Cuando vemos que pasan los minutos, me contactó con la abogada y ella me responde que estaban a la espera del señor Polo (...) Le dije que sea franca, y me dijo que todo había sido muy rápido y que Andy recién estaba revisando el acuerdo”, señaló indignada.

La abogada de Génessis indicó que la representante legal del futbolista se comunicó con ella luego de este incómodo momento para anunciarle que ya no estaría más frente al caso. “Me dijo que había dejado el patrocinio. Entonces, tenemos que evidenciar que ha sido responsabilidad unilateral de Andy Polo de no haber querido firmar” , sostuvo.

Andy Polo se niega a darle el 40% de sus ganancias a Génessis Alarcón y su abogada habría renunciado al caso. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

DEMANDA POR VIOLENCIA FAMILIAR SIGUE EN PIE

Durante la primera reunión de conciliación, a la cual no asistió Andy Polo, su aún esposa precisó que la denuncia que le interpuso por violencia física y psicológica seguirá su curso pese a llegar a un acuerdo sobre la tenencia de los hijos y la pensión de alimentos.

“Sí (llegaré) hasta el último. Como dijo la doctora, eso (denuncia por agresión) no tiene negociación”, respondió la mujer de 27 años, quien meses atrás confesó entre lágrimas los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolista.

Como parte de las pruebas, la expareja del futbolista proporcionará el audio completo del supuesto hecho de violencia que vivió en Estados Unidos, en donde se escucha una pelea y el llanto desgarrador de sus hijos. Uno de ellos le pide a su madre entre lágrimas: “Por favor, mamá, que no te pegue”.

Tras presentarse este audio en su programa, Magaly se mostró muy mortificada por escuchar a los pequeños aterrorizados. “Yo sé, es revelador, es de terror, es terrorífico, se me rompe el corazón de escuchar a ese niñito “mamá, te va a pegar”. Osea, hablando así (bajito). Ahí es cuando tú llamas al 911″, dijo la periodista bastante conmovida.

Magaly Medina se quiebra al escuchar desgarrador audio del hijo de Génessis Alarcón tras pelea con Andy Polo. (Video: ATV/ Magaly TV La Firme)

