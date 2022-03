Magaly Medina reveló audios en el cual se escucha a los hijos de Andy Polo llorar desconsoladamente por maltrato a su madre

Magaly reveló audios en el cual se escucha a los hijos de Andy Polo llorar desconsoladamente por maltrato a su madre

Este lunes, Magaly Medina emitió nueva información sobre el caso que envuelve a Andy Polo y su esposa Génessis Alarcón, quien denunció al pelotero de Universitario de Deportes por violencia física, psicológica y por abandono a sus menores hijos en Estados Unidos.

Desde un principio, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó que el futbolista Andy Polo se lavó la cara en una entrevista que le brindó este fin de semana a Día D, donde le dieron poca cabida a la madre de sus hijos. “Hoy día, Universitario de Deportes acaba de lanzar el video oficial de la incorporación de Andy Polo, así que tenían que tener un medio donde se limpiara de todas las fuertes acusaciones de Génessis”, dijo la periodista indignada en su programa.

A su vez, resaltó que el pelotero Andy Polo negó que haya podido agredir a su entonces conviviente en EE.UU.. “Dice que estaba imposibilitado, que acababa de tener una lesión gravísima, que estaba sentado en una silla frente a ella y ella le quitó el celular y el trataba de quitarle el celular. Dice que jamás pudo pegarle porque estaba en muletas”, indicó Magaly Medina al inicio de su programa.

En ese sentido, Magaly Medina anunció que pasaría el audio extendido que le entregó Génessis Alarcón sobre el día del incidente en Estados Unidos. “Aquí se va notar, punto a punto, que el jugador de fútbol que dice que estaba imposibilitado y en muletas, cómo la persigue, sube las escaleras con ella al segundo piso. En esta grabación se escucha incluso el sonido de los pasos y de ella diciéndole ‘no me sigas’ y subiendo las escaleras”, acotó la urraca.

HIJOS DE ANDY POLO LLORARON AL VER A SU MADRE RECIBIR MALTRATO FÍSICO

Génessis Alarcón apareció nuevamente en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ junto a su abogada para desmentir cada punto de la versión que dio Andy Polo en el dominical ‘Día D’. Incluso le dio a Magaly Medina un audio, donde pinta cómo es la personalidad del jugador de Universitario de Deportes.

“Tú recién nos has dado este audio, yo no sé porque lo has guardado hasta ahora. Quiero que lo escuchemos con atención”, dijo Magaly Medina.

AUDIO DE PELEA DE ANDY POLO Y GENESSIS ALARCÓN

Andy Polo: “oe dame el celular”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar nada”

Andy Polo: “Dámelo”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar”

Andy Polo: “Dámelo”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar”

Andy Polo: “Dámelo”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar”

Andy Polo: “Dámelo, no quiero problemas”

Génessis Alarcón: “Yo tampoco quiero problemas”

Andy Polo: “Ya, dámelo”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar”

Andy Polo: “Dámelo, altoque”

Génessis Alarcón: “Qué rápido?

Andy Polo: “Rápido”

Génessis Alarcón: “No te voy a dar”

Andy Polo: “¿Qué hago?”

Génessis Alarcón: “No me sigas, que no te lo voy a dar”

Andy Polo: “¿Qué?”

Génessis Alarcón: “No me sigas, que no te lo voy a dar nada”

Andy Polo; “Dámelo Rápido”

Génessis Alarcón: “A mi no me sigas”

Andy Polo: “Dámelo Rápido”

Génessis Alarcón: “No me sigas”

Andy Polo: “Sube...”

Andy Polo: “Dámelo”

Génessis Alarcón: “A mi no me jales, ¿qué te pasa? Mira a los bebés, ya, suéltame, suéltame”.

Andy Polo; “Anda para arriba”

Génessis Alarcón: “Suéltame, suéltame”.

Andy Polo; “Anda para arriba”

Génessis Alarcón: “Suéltame, no vayan para arriba, vengan, vengan, vengan”.

Andy Polo: “A ver, dame”

Génessis Alarcón: “Ya, suéltame”

Génessis Alarcón: “Suéltame”

Andy Polo: “Dame el celular”

Génessis Alarcón: “Andy no quiero llegar a este extremo por favor, suéltame, mira a los bebés”

Andy Polo: “Ya, está bien, dame el celular”

Génessis Alarcón: “No suban, no suban”

Génessis Alarcón: “Ya, suéltame, a mi no me jales, suéltame, oye ¿qué te pasa? Los bebés oe, ya”.

Andy Polo: “Sube”

Génessis Alarcón: “No, no subo”

Andy Polo; “Sube, sube”

Génessis Alarcón: “Oye, ¿qué te pasa?”

Andy Polo: “Dame, mi celular”

Génessis Alarcón: “Andy, ya sal pues, sal, me lo voy a llevar. Está arriba, vamos arriba”. (se oye el llanto desgarrador de un niño).

Génessis Alarcón: “Ya, vamos, vamos, vamos arriba pues, vamos arriba”. (se oye un llanto más fuerte de uno de los menores hijos).

Génessis Alarcón: “Sube, sube, sube”

Andy Polo: “No pasa nada hijito, tranquilo”.

Hijo de Andy Polo: “¿Te lo rompió?”

Hijo de Andy Polo: “¿Qué te dijo mami?”.

Hijo de Andy Polo: “Por favor mamá que no te pegue”.

Génessis Alarcón: “Ya mi amor...”.

Hijo de Andy Polo: “Mami, dale el celular”

Hijo de Andy Polo: Pero, ¿qué te va hacer?

Génessis Alarcón: “No sé, hijito, no sé, tranquilo”.

Andy Polo: “Oe dame el celular”.

Génessis Alarcón: “No te voy a dar nada”

MAGAY MEDINA TRAS OIR EL AUDIO

“Se escucha el llanto de los niños, es de terror, el llanto del hijito diciéndole ‘mamá dale el celular, mamá, te va pegar. Se me rompe el corazón de oír a ese niño”, sentenció Magaly Medina.

