Bailarina ampayada con Néstor Villanueva conoce a Flor Polo Díaz y esto es lo que piensa de ella

Néstor Villanueva y Flor Polo Díaz están a punto de firmar los papeles de divorcio. Las posibilidades de reconciliación se redujeron a cero, luego que el cumbiambero fuera ampayado con una joven bailarina dentro de un auto. Se trata de Sofía Cavero, quien asegura conocer en persona a la hija de Susy Díaz.

En entrevista con La República, la también madre de familia señaló que vio por primera vez a Florcita hace varios años atrás en un evento en el cual coincidieron. “Ella no me conoce. Me la crucé, la vi de lejos, es normal porque es una persona pública. Un amigo músico me invitó al evento y ahí la vi” , comentó la joven.

Lejos de lo que muchos pensaban, Cavero no habló mal de la hija de Augusto Polo Campos. Es más, la elogió en todo momento, resaltando su belleza y, sobre todo, sus valores como persona. Sin embargo, intentó mantener su distancia, ya que la manera de conocerse en televisión no ha sido la más adecuada.

“Me parece una chica linda, educadita, pero más allá no sé. Las personas pueden ser muy lindas y todo. Si alguien me ataca o me insulta a mí me da igual. Si alguien cree que hablaré en contra, no lo haré” , dijo la bailarina muy segura de sí.

Por otro lado, luego que se supiera que Florcita Polo estaría planeando postular a ser regidora de la Municipalidad de La Molina, Sofía también respondió deseándole suerte y que siga adelante con sus proyectos, ya que ella hará lo mismo.

“Creo que una mujer tiene que ser superada, fuerte, independiente y me parece bien con lo que está haciendo. Que siga pa’ lante y con ganas que yo también haré lo mismo”, precisó.

NIEGA SER UNA MUJER TRANS

Una vez difundido el ampay de Néstor Villanueva, surgieron una serie de especulaciones sobre Sofía Cavero. Esto porque Rodrigo González soltó un comentario en Amor y Fuego que daba a entender que la bailarina habría sido travesti en el pasado y una mujer transexual en la actualidad.

“ Quiero declarar que soy mujer porque le dejo mal a Néstor y también a Flor y a todo mundo, porque te imaginas que dicen ‘Néstor brindado con un travesti’ y ‘Un travesti conversando con Néstor’ . Se ve mal, lo van a tildar de otra cosa, sus hijos pueden ser afectados. No me gusta que me estén diciendo que esto que lo otro, no me gusta”, aclaró para La República.

Pero sí admitió haber sido actriz de película para adultos en el pasado, algo que no la avergüenza.“No es fácil grabar con alguien que no es tu pareja, además accedí porque él joven decidió protegerse. Eso me sirvió para poder construir mi casa, apoyar a mi familia, a mi hijo sobre todo que lo hago estudiar para que sea mucho más grande que yo ”, agregó.

