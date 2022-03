Hermano de Stephanie Cayo hace peculiar crítica a “Hasta que nos volvamos a encontrar”: “Pésimo, los entiendo”

Macs Cayo se pronunció sobre los malos comentarios que recibe su hermana por la cinta "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Instagram)

En medio de las duras críticas que ha estado recibiendo “Hasta que nos volvamos a encontrar”, película peruana dirigida por Bruno Ascenzo y la primera en ser producida por Netflix, el hermano de Stephanie Cayo decidió responder con sarcasmo los malos comentarios que la actriz peruana enfrenta hoy en día y que la han hecho tendencia en más de una ocasión.

A través de sus redes sociales, Macs Cayo, recordado por su participación en Combate, ironizó los malos comentarios que hay en contra de “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Recordemos que tras el gran estreno los usuarios dejaron sus primeras impresiones en Twitter, donde señalaron que los paisajes del Cusco fue lo único rescatable de la cinta.

“He estado leyendo los comentarios sobre la película Hasta que nos volvamos a encontrar en Netflix, es peruana, toda una novedad. Así que voy a criticar porque todos están criticando porque este es un país libre, y podemos hacerlo ”, dijo en un inicio en su plataforma.

Tras ello, el también bailarín se “quejó” de la poca visibilidad que tuvo en el film, ya que en unas de las escenas Ariana (Stephanie Cayo) observa una fotografía donde aparece él de pequeño junto a su hermana, pero esta dura apenas unos cuantos segundos.

“Mi crítica es que no se acercaron mucho a la foto y no me poncharon tanto, no se quedaron mucho tiempo allí. Fue rápido, han debido hacer un close-up y quedarse más tiempo en mi cara”, precisó Macs para luego añadir: “ ¿Ven? Mal, pésimo. ¿Cómo yo puedo ver una película y no salir más tiempo? Ya entiendo a los críticos, porque obvio deben salir más cosas… un ovni en la montaña, que baje y yo que sé, un montón de cosas”.

Como si no hubiera quedado claro, el exchico reality señaló que todo se trataba de una crítica a modo de sarcasmo. “Así más o menos se ven cuando critican y sobre todo algo propio”, expresó.

Hermano de Stephanie Cayo hace peculiar crítica a “Hasta que nos volvamos a encontrar”. (VIDEO: Instagram/@macsmute)

MADRE DE STEPHANIE CAYO TAMBIÉN LA DEFIENDE

Ana Sanguinetti, madre de Macs, Stephanie y Bárbara Cayo, sacó cara por su familia a través de sus redes sociales. En Facebook, la señora señaló que todas las personas que se dedican a criticar a su hija, deberían ponerse a trabajar para mejorar las producciones cinematográficas.

“Sí, por favor, les rogamos a los tuiteros revoltosos y mala onda que se pongan a trabajar (eso ayuda chicos), sobre todo a no perder el tiempo” , comentó en su cuenta.

Ana Sanguinetti sale en defensa de su hija Stephanie Cayo. (Foto: Facebook)

¿QUÉ DIJO STEPHANIE CAYO SOBRE LAS CRÍTICAS?

Desde se lanzó el tráiler oficial de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, los internautas arremetieron contra la actriz peruana por interpretar el papel de Ariana, una aventurera mochila que se enamora de Salvador (Iglesias) en Cusco. Muchos consideraron que una actriz de rasgos andinos hubiera encajado mejor.

La polémica se avivó cuando la revista Vogue México la calificó como “actriz andina”, generando un candente debate en la plataforma. Debido a ello, Cayo se pronunció en su cuenta para aclarar que ella no representaba a la mujer andina en la cinta, ya que esta solo tenía el objetivo de contar una historia de amor. Pese a ello, las críticas no cesaron.

Por eso, no dudó en enviar un contundente mensaje a sus ‘haters’: “Respeto a las críticas de Twitter, les reitero: salgan de Twitter y póngase a trabajar, o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos…”.

SEGUIR LEYENDO: