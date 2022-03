El fanático peruano que vio la última presentación de Taylor Hawkins con los Foo Fighters: “Su muerte es un dolor que no se puede describir”

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters announce some of the nominations for the 50th annual Grammy Awards, in Hollywood, California, U.S. December 6, 2007. REUTERS/Fred Prouser/File Photo

El periodista Rob Reyna, fanático de Foo Fighters, se encuentra devastado tras la muerte de de su ídolo Taylor Hawkins. Mientras trata de procesar esta triste noticia atendió a Infobae sobre su fanatismo por la banda de Seattle, por qué tiene millones de seguidores en el mundo y lo que significa el deceso del baterista para el grupo.

“Los fans estamos devastados. Hace solo cinco días estuve en Buenos Aires donde tocaron por última vez en el Lollapalooza. Es una de mis bandas favorita de toda la vida, al saber que era poco probable que la banda venga a Perú, opté por verlos fuera del país para cumplir ese sueño. Vi la noticia por Instagram y estoy entre devastado e incrédulo porque Taylor era una de las médulas espinales de Foo Fighters. Es una de las grandes bandas de rock que existen en el planeta. Taylor era el baterista, pero también era el mejor amigo de Dave Grohl”, comentó.

“Su muerte es un dolor que no se puede describir, es como si se hubiera muerto un miembro de tu familia, así lo veo yo. Recién estoy procesando la noticia”, agregó el periodista.

Foo Fighters nunca se presentó en Perú, sin embargo, su música captó a miles de seguidores peruanos y tal como Rob Reyna, un seguidor más de la banda, han expresado su dolor en las redes sociales:

“Toda mi vida he soñado con verlos en vivo, cinco días después me entero que el baterista ha muerto, lo único que tengo en la cabeza es cómo estará Dave en este momento considerando que ya perdió a un amigo como Kurt Cobain”, manifestó a Infobae.

CUANDO TAYLOR HAWKINS LLEGÓ A LA BANDA

“Foo Fighters ya tenía un baterista que no estaba a la altura de lo que Dave quería y un día decide regrabar toda la batería de ese disco, y despide al baterista. En ese momento, Taylor era baterista de Alanis Morrisette, pero Dave supo que era el sonido de batería que quería en su banda. Le propuso que se una a la banda y Hawkins aceptó”, reveló.

“Taylor cumplía con todas las expectativas que Dave quería. Tanto así que también era su corista. Además, siempre lo acompañaba a las entrevistas. Siempre bromeaban. Cuando Hawkins sufrió una sobredosis en el 2001, Dave le dijo que no quería perderlo. Allí es cuando supuestamente deja las drogas”, describió Reyna sobre la importancia que tenía Hawkins en los Foo Fighters.

CONCIERTO EN ARGENTINA

“La banda se presentó hace una semana en Buenos Aires, y no lo vi diferente a Taylor Hawkins. Siempre mostró la misma contundencia, el mismo punche, incluso interpretó Somebody to love de Queen. Siempre se mostraba muy amable con los fans”, señaló el periodista.

“Ese concierto en Argentina fue el último concierto, porque después viajaron a Paraguay, pero fue cancelado el show por tormenta, y el siguiente show era el Estereo Picnic en Colombia, pero se canceló. Iban a terminar su recorrido por Sudamérica en Brasil. Yo estuve en el último show de la banda”, acotó el comunicador.

FUTURO DE LA BANDA

“Siendo honestos, Dave Gohl ha dicho muchas veces que cada miembro del grupo es irremplazable. No quiero anticiparme a decir algo que lo pueda tomar a mal la comunidad de fans, pero quizá sea un poco difícil que la banda pueda continuar. Lo que ahorita importa, es cómo está Dave”, indicó Reyna.

“Es duro pensar que no voy a volver a ver a la banda. Mi experiencia de vida con Foo Fighters ha sido muy fuerte, cada canción la he adoptado para momentos muy fuertes de mi vida. Ahora que escucho esta noticia, me siento afectado”, sentenció.

