Brunella Horna resta importancia a críticas de Magaly Medina: “No me afectan los comentarios de terceras personas”

El último viernes, la conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina siguió hablando mal de Bunella Horna, conductora de “América Hoy”, ya que aseguró que la “burla” es lo que justifica la presencia de la modelo en el magazine matutino.

“Brunella está en ‘América hoy’ ahora, ella se ha llamado a sí misma, “la conductora más joven de la televisión peruana, pero la tienen para que sus compañeras se burlen de ella y tengan material que hacer”, arremetió.

Según la conductora Magaly Medina, en el magazine “América Hoy” se habla todo el día sobre Brunella Horna. “Que si cocina, que si no cocina, como si eso fuera importante en la vida de una mujer de hoy (…) Que si se te quema el agua o no, si sabes freír un huevo”, añadió la conductora de Magaly TV La Firme.

Ante eso, INFOBAE PERÚ se comunicó con la actual pareja de Richard Acuña para saber si le afecta dicho trato por parte de la periodista de ATV.

“Yo tomo todo muy tranquilo, realmente lo que me importa son los comentarios de mis seguidores, de la gente que me escribe tan bonito, que de verdad no me voy a ver afectada por comentarios de terceras personas, que no saben de lo que nosotros estamos pasando ahí en el programa. Comenta tantas cosas que no son verdad, mientras que yo sepa realmente como son las cosas y el equipo también tenga conocimiento, estamos tranquilos por la forma cómo están funcionando muy bien el programa y con eso todos estamos contentos. No hay que hacer caso a terceras personas que no están ahí adentro”, manifestó Brunella Horna a Infobae.

De esta manera, Brunella Horna pone paños fríos a la situación y deja en claro que no le afecta las críticas de Magaly Medina, quien la ha venido fastidiando toda esta semana.

¿Desde cuándo Magaly Medina comenzó a hablar de Brunella Horna?

Todo ocurrió desde el lunes 7 de febrero, en la última edición de Magaly TV La Firme. La ‘Urraca’ se pronunció después de que Brunella Horna le mandara una clara indirecta a ella en TikTok sobre sus cuestionamientos, y de que iniciara su programa diciendo que “había llegado la juventud”.

Magaly Medina le contestó con todo a Brunella Horna y hasta la llamó “boba”. “‘Soy la conductora más joven de la televisión peruana’, y la más boba también JAJAJAJA. Porque ser joven no quiere decir que seas boba, pero ser boba y joven… no sé para qué te contratan”, comentó EN VIVO de manera tajante.

“Creo que deben ir con el pan bajo el brazo, no sé compran espacios, les dan oportunidad por ser novias de quienes son”; sostuvo Magaly Medina, quien puso de ejemplo a Karla Tarazona, quien conduce un espacio en Panamericana Televisión, mientras que su esposo Rafael Fernández la apoya pagando por auspicios.

“Ya hubiera querido yo en las épocas en que empecé en la televisión… no tenía ni sponsor (anunciante) ni plata para comprar, ahora tienes sponsor y tienes programa”, agregó Magaly Medina.

“Pobre chica, ya aprenderá algún día, por qué no va a practicar a su casa, el público necesita más (…) es una moda en televisión, ya pasarán”, sentenció en aquel momento Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme”.

