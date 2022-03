Magaly Solier responde a comparaciones con Stephanie Cayo: “Todas las mujeres peruanas no somos iguales”

Magaly Solier se refirió a las críticas que viene recibiendo Stephanie Cayo. (Foto: Instagram)

Magaly Solier se encuentra promocionando su película Lina en Lima, la cual se estrena este 24 de marzo en todas las salas a nivel nacional . Tras saberse de este próximo regreso de la actriz ayacuchana, muchos son los usuarios de Twitter que no han dudado en compararla con Stephanie Cayo, resaltándola como una verdadera representante de las mujeres andina.

Como se recuerda, Cayo fue calificada por la revista Vogue como una actriz andina, hecho que desató la furia de mucho. Esto logró la reacción de la protagonista de Hasta volvernos a encontrar, quien indicó que no se sentía representante de la mujer andina, sin embargo las críticas no cesaron.

Es por ello que tras la publicación en redes de las próxima proyección de Lina en Lima, la cual es protagonizada por Magaly Solier, las comparaciones descalificando a la novio de Maxi Iglesias no se hicieron esperar.

La huantina fue consultada de ello, y esta fue su respuesta: “Cada quien tiene su forma de pensar, de ver las cosas, no me meto en pensamiento de las personas que dicen que no nos representan. No todas las mujeres peruanas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera y hay que respetar su forma de pensar”. De esta manera no quiso avivar más los cuestionamientos.

LOS RETOS CON LINA EN LIMA

Cabe recordar que ‘Lina de Lima’ es una cinta producida entre Chile, Perú y Argentina. Magaly Solier cuenta los retos que tuvo que enfrentar con su nuevo personaje.

“El reto fue componer las canciones, la letra y de paso interpretar a seis personajes ahí mismo, como Lina de Lima y separar quién es Magaly porque eso de bailar y de vestirse con tacones inmensos fue todo un reto. Uno de los retos más difíciles porque tenía miedo de romperme el tobillo, imagínate”, señaló para América Espectáculos.

Lina en Lima está dirigida por la cineasta chilena María Paz González. En esta producción, Magaly Solier volverá a sorprender con un personaje fuera de todo estereotipo al interpretar a una mujer peruana, madre migrante en Santiago de Chile, que pese al dolor de la separación de su familia, no pierde la fuerza y la alegría, sumergida en sus sueños, la música que la conecta con sus raíces y la necesidad de descubrir su propia identidad.

¿QUÉ PAPEL ENCARGA MAGALY SOLIER EN LINA EN LIMA?

Magaly Solier encarna a Lina, una mujer que apoya a su familia a distancia, trabajando como empleada doméstica en la casa de una familia acomodada en Santiago de Chile. Mientras prepara su viaje anual de vuelta al Perú por las fiestas de fin de año, descubre que su hijo de 16 años, ya no la extraña como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, comienza a explorar sus propios sueños y deseos. La película como su personaje principal, rompe esquemas. El relato incluye divertidos episodios musicales, llenos de color, en los que Magaly Solier canta y baila. Lejos de ser un drama amargo, la película es el retrato íntimo de una mujer fuerte, auténtica, solitaria y valiente, que vive su tiempo a su manera, intentando ser feliz.

El componente musical en la cinta es la clave para ingresar al mundo emocional de la protagonista. Lina es fantástica y osada. Su universo imaginario está lleno de canciones y ritmos que la conectan con su tierra y sus emociones. Las letras fueron creadas por la directora y José Manuel Gatica; y el reconocido músico peruano Cali Flores, le dio cuerpo a los ritmos peruanos. Magaly canta en quechua y en castellano, interpreta desde boleros, cumbia, huayno, hasta villancicos.

¿QUÉ PREMIOS HA GANADO LINA EN LIMA?

Lina en Lima marca el debut en el cine de ficción de María Paz González, que hasta ahora había destacado como documentalista. La película cuenta también con la destacada actuación de Emilia Ossandón, que interpreta a Clara, la niña que Lina cuida en su trabajo. La producción chileno-peruano-argentina, tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, en la sección Discovery, dedicada a primeras películas de directores que ofrecen nuevas miradas del cine contemporáneo.

El 2021 ganó entre otros, el Premio a Mejor Actriz para Magaly Solier en el Festival de Cine de Chile; el galardón a Mejor Película, Nuevos Directores, en el Cleveland International Film Festival, Estados Unidos, y los premios a Mejor Película Iberoamericana y a Mejor Dirección Novel para María Paz González en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile.

LA VISIÓN DE MARÍA PAZ GONZÁLEZ A LA HORA DE CREAR LINA EN LIMA

María Paz González cuenta que dio el salto a esta creación debido a su interés en el mundo de la migración.

“Me puse a investigar de un modo bastante documental. Y decidí hacer una ficción porque mientras revisaba referentes, me encontré con una representación del migrante muy condenada, muy acotada a personajes estancados, sin sueños, paralizados. Películas donde las empleadas peruanas sólo dicen “sí, señora; no, señora”, y eso no calzaba con lo que veía en los karaokes, en las celebraciones religiosas, en las fiestas”, señaló la directora.

