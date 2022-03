Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo no le permitía ver a su hijo cuando eran pareja: “Hay cosas que no se olvidan”

Christian Domínguez cuenta por qué no habla con Isabel Acevedo. (Foto: Instagram)

Christian Domínguez sorprendió este lunes 14 de marzo en América Hoy al revelar por qué no puede ni ver a Isabel Acevedo. Como se sabe, el cantante evita ir al programa cuando la bailarina es invitada al espacio de América TV. La pareja culminó su relación en malos términos.

Este lunes, el programa tocó el tema del perdón. Es ahí cuando las conductoras le preguntaron a su compañero si perdonaría a Isabel Acevedo, pues con su expareja Vania Bludau no tienen ningún problema en cruzarse, mientras que a la bailarina no puede ni ver. Aunque quiso esquivar el tema, sorprendió contando la verdad de por qué es improbable que exista un perdón entre ellos.

“Voy a pecar de infidente. En algún momento me comentó una persona que Isabel, de pronto, no era tan permisiva de que te acerques a tu primer niñito”, señaló Janet Barboza, mientras que Christian Domínguez afirmaba con la cabeza.

Es ahí cuando el cantante de cumbia señaló bastante serio: “Yo te voy a ser bien sincero, y no voy a desarrollar todo el tema. Eso no va a pasar (de qué se perdonen). Hay cosas, yo no soy muy rencoroso, pero hay cosas que tú no vas a olvidar”.

“Y eso no va a pasar (olvidar y perdonar). Lo tengo acá y acá (señalando la cabeza y el corazón), no es que recuerde o no, está bloqueado simplemente, ese paso no va a pasar. No porque duele o no, es algo muy grande, es una decepción tan grande que haces que tú simplemente no existes, ¿viste?”, acotó el también actor, resaltando que el no hablar con ella no afecta su vida, por lo que no cree conveniente un perdón.

Brunella Horna consultó qué tan grande ha debido ser el dolor de Christian Domínguez para que ni si quiera puede cruzarse con Isabel Acevedo. “La infidencia de Janet es cierta, por ese lado es. Llegar a detalles es complicado”, señaló el intérprete.

Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo le permitía ver a su hijo cuando eran pareja. (Video: América Hoy/ América TV)

Por su parte, Janet Barboza señaló que lo entiende, pues actuaría igual si alguien se mete con su hija.

Como se recuerda, Isabel inició su relación con Isabel Acevedo tras culminar su relación con Karla Tarazona, en medio de rumores de infidelidad. Esto sucedió cuando la conductora de TV recién había dado a luz. En aquel entonces, la presentadora señalaba que Christian no veía a su hijo.

La relación con Isabel Acevedo terminó en el 2019, tras 3 años de romance. De inmediato, el cumbiambero inició su amorío con Pamela Franco, con quien ya convive y tiene una hija. La también cantante ha demostrado tener buena química con los hijos de Christian, incluso con la propia Karla Tarazona. ¿Responderá Isabel Acevedo?

ISABEL ACEVEDO LLAMÓ A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN PLENO PROGRAMA

El último viernes 11 de marzo un peculiar hecho provocó que Isabel Acevedo se comunique con Christian Domínguez. Todo sucedió cuando la bailarina perdió un juego y fue sometida a un castigo por Edson Dávila.

El popular ‘Giselo’ señaló que el castigo que debía cumplir la ‘Chabelita’ consistía en llamar a su última expareja. Isabel Acevedo en todo momento se mostró en contra de cumplir con este reto, señalando que ella ya no tenía su actual número telefónico.

Lo que nunca imaginó la bailarina es que Mario Irivarren aparecería en acción para ofrecer llamar a Christian Domínguez. El exintegrante de Esto es Guerra apareció en el set y pidió un micrófono para escuchar lo que le decía el cumbiambero cuando le responda la llamada.

“Hola, papito, qué tal, qué milagro”, se le escucha decir al cantante al oír la voz de su amigo. Es en ese momento que Mario Irivarren le indica que alguien lo quiere saludar. “Escúchame, es un favorcito que te quiero pedir, te quieren saludar aquí un ratito”, le contestó.

Mario Irivarren al instante le pone el celular a Isabel Acevedo para que hable, pero ella se muestra sumamente nerviosa, por lo solo atinó a decir que ya había cumplido con el castigo. “Cumplí el reto”, dijo con una sonrisa.

Tras escuchar lo que dijo la ‘Chabelita’, conductores y miembros de producción del programa no pudieron evitar reírse del tema. Asimismo, Christian Domínguez al escuchar la voz de su expareja no tuvo más opción que reír para luego cortar la llamada telefónica.

Isabel Acevedo llama a Christian Domínguez en América Hoy. (Video: América TV/ América Hoy)

SEGUIR LEYENDO: