Eva María Abad pide ayuda al programa de Magaly Medina tras confesar entre lágrimas que recayó en las drogas

Eva María Abad reapareció en la pantalla para hacer una dolorosa confesión, desde hace 5 años ha recaído a las drogas . La recordada bailarina señaló que tiene miedo y pidió ayuda a la producción de Magaly Medina para que pueda internarse en un centro de rehabilitación.

Entre lágrimas aseguró que quiere enrumbar su vida y mirar hacia adelante, pero necesita que le brinden apoyo. En medio de la entrevista, la exvedette contó que ha llegado a consumir cocaína semanalmente. Incluso reveló que el conseguirla fue bastante fácil, pues muchos “fans” se le acercaban para ofrecerle.

“Por mí no hubiera querido recaer, ya pasó y tengo que mirar hacia adelante, peor es que siga y que no diga a nadie. Esto no es un juego”, dijo la rubia. Asimismo, aceptó que tiene mucho miedo, “pero tengo que seguir adelante”.

El programa de Magaly Medina acudió al llamado de Eva y la llevó a un centro de rehabilitación en Pachacamac, donde decidió quedarse de manera voluntaria. La mujer de 46 años fue presentada con sus compañeras y espera quedarse al menos por un año y salir limpia de aquel lugar donde ya ha encontrado una nueva familia.

“Voy a cumplir la meta”, dijo entre lágrimas Eva María, quien en todo momento se mostró quebrantada y con mucha necesidad de ser ayudada.

Como se recuerda, la rubia hace 20 años fue una de las bailarinas más populares del medio. Los escándalos no fueron omisos a su vida, sobre todo pos sus problemas con drogas y vínculos con Cromwell Gálvez.

Por su parte, la conductora Magaly Medina señaló que rescata que Eva María haya decidido pedir ayuda, pues ese ha sido un gran paso para cambiar su vida.

EVA MARÍA ABAD DEJÓ GRANADAS DE GUERRA EN LA CALLE

En febrero del 2022, Eva María Abad fue acusada de llevar 6 granadas de guerra y dejarlas debajo de un auto en el distrito de Santiago de Surco. En un confuso incidente, Abad fue detenida por esta situación, además rindió su declaración junto a su expareja en la División de Criminalística en Monterrico.

Su conviviente era una pieza clave en el caso. Se trata de Luis Enrique Marca Silva, un oficial del Ejército, que incluso recibió la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia” por parte del Congreso de la República en el 2019 como integrante del Operativo Militar Chavín de Huántar. Todo indica que Marca tenía una tormentosa relación con Eva María y eso de alguna manera desencadenó el hecho.

Existen algunas imágenes en donde se ve a la exvedette cuando se acerca a una caseta de Serenazgo. Se conoció que les dijo a los efectivos que portaba una cartera llena granadas de guerra, pero al verla aseguran que parecía estar en estado de ebriedad por lo que no le hicieron caso.

Como parte de las indagaciones, la Policía llegó a la casa de Eva María, donde se asegura que habría sido víctima de agresiones físicas por parte de su pareja. En declaraciones al programa Amor y Fuego, los vecinos declararon que ella siempre decía que quería regresar a su tierra, pero su pareja no la dejaba, “no le da la plata y no le deja salir”, aseguraron. Es más, señalan que en una ocasión le lanzó un teléfono y una almohada por la ventana. Pero el fin de semana se acrecentó la situación.

Al ser interceptada por la prensa en un momento que es trasladada al local policial, a Eva María Abad se le vio fuera de sí. A la pregunta ¿estás siendo maltratada? respondió “Ah, sí”. Luego de que se le intervino, Abad dijo que en la casa había más armamento militar.

Abad y Marca alquilaban dicho departamento desde hace mesess. La propietaria del inmueble contó que cada mes que iba a cobrar la renta, el señor solo salía por la puerta y le entregaba la plata. Cuando le preguntaba por Eva María, el hombre le respondía que estaba con fármacos y que no la podía salir.

Meses después, la recordada bailarina pudo escaparse de su expareja y no dudó en pedir ayuda, siendo atendida por Magaly TV La Firme.

