Isabel Acevedo revela el misterio de la trusa que encontró Karla Tarazona en la maleta de Christian Domínguez

Isabel Acevedo habla de la trusa que encontró Karla Tarazona. (Foto: Composición)

En el 2016, Karla Tarazona sorprendió a la prensa al revelar que encontró una trusa en la maleta de su entonces pareja Christian Domínguez, aquella que usaba siempre para hacer deportes. Y aunque siempre le reclamó, él no dio le dio una explicación que termine por convencerla. Tiempo después se descubriría que el cumbiambero había iniciado una relación con Isabel Acevedo cuando aún estaba con la conductora de TV, quien recientemente había dado a luz a su hijo.

La presentadora de TV empezó a atar cabos y, según indicó, la dueña de esta trusa sería la bailarina, a quien el artista llevaba a sus giras. Años después, Isabel Acevedo decide romper su silencio y contar su verdad. En principio, la joven negó que la prenda íntima sea suya.

“Eso es totalmente falso. Yo le pregunté, en su momento, a Christian: ¿De quién es ese calzón? Y él me decía que era de una amiga que lo había dejado”, contó en el set de Magaly Medina.

Asimismo, aclaró que nunca salió a defenderse porque no sabía hablar frente a la pantalla, y Karla Tarazona tenía mayor experiencia.

“Cómo me voy a poner a discutir con ella (Karla Tarazona), me iba a matar, por eso siempre me quedé callada, pero ese calzón es totalmente falso que sea mío (…) Él me dijo que era de una de sus amigas (de Karla) que se quedaba a dormir en la casa y que se habían confundido mientras lavaban la ropa”, relató.

Cabe recordar que Magaly Medina le hizo esta consulta luego que Isabel indicara que encontró el reloj de Pamela Franco en el baño de Christian Domínguez. La joven recalcó que esa prenda personal no era suya, respecto al reloj, Acevedo contó cómo descubrió este accesorio.

Isabel Acevedo decidió no callarse nada y aclaró que ella fue quien terminó la relación. Poco tiempo después vio el ampay del cumbiambero con Pamela Franco, su actual pareja.

“Mi ropa estaba en su casa, él quería que yo viva con él pero mi mamá me decía ‘no vas a ir hasta que él se divorcie’. Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, relató.

Asimismo, expresó su malestar, pues si bien es cierto ya no tenían una relación, era importante para ella que lleguen a un acuerdo para contar en TV sobre su ruptura. Sin embargo, el actor “salió a decir que había terminado conmigo y yo recién me enteré en la televisión, no hubo mutuo acuerdo para decir que habíamos terminado. Yo lo había terminado pero igual tuvo que decirme”.

¿POR QUÉ TERMINÓ CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En Magaly TV La Firme, Isabel Acevedo señaló que fue ella quien terminó la relación con el artista, pues estaba cansada de cargar su mochila llena de problemas, entre ellos los ataques de Karla Tarazona.

“Yo terminé con él porque me cansó, yo me canse de cargar su mochila, yo le dije, pero él me quiere responsabilizar por sus actos que como padre debería asumir, en cambio dice que todo fue por el tema del niño”, inició la joven, destacando que ya no sentía seguridad en su relación.

“Yo encontré algunos mensajes, no sé quién era esa chica, pero en Instagram encontré, estaba coqueteando. Luego una persona allegada me dijo que estaba coqueteando con una persona que no es su pareja actuar, aparte, la madre del hijo de Christian también era una pelea constante”, acotó la bailarina, quien llegó al set con su abogada.

PIDE A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ QUE LA DEJE EN PAZ

Además, se refirió a lo dicho por Christian Domínguez este último 23 de marzo en América Hoy, donde le lanza una advertencia. “Ponle paños fríos porque hay cosas que no se han sabido”, señaló el cantante en el espacio de América TV. Ante ello, Isabel pidió a Christian Domínguez que ya la deje en paz y que no hable más de ella.

“Christian Domínguez, ya basta, deja de hablar de mí. Yo soy mujer, tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una familia. Ya estoy harta, yo ya estoy con una pareja nueva, yo ya he comenzado mi vida de la mejor manera, yo ya quiero que me dejes en paz, nada más, quiero mi tranquilidad, ya acabé tu historia hace tres años y seguir hablando de este tema de verdad que a mí me pone mal”, señaló entre lágrimas.

Isabel Acevedo rompe en llanto al recordar qué encontró en el celular de Christian Domínguez. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LLORA AL RECORDAR SU RELACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

La joven cuenta que los últimos meses con Christian Domínguez fueron terribles, porque tenía muchas inseguridades, pues sospechaba que su pareja le era infiel.

“Yo le revisaba el teléfono, yo temblaba. Recuerdo eso y de verdad me pongo mal porque era horrible, temblaba y decía: “esto está mal, parece una enfermedad, me tengo que alejar””, contó entre lágrimas.

“Los últimos meses yo ya vivía dudando. Llegué a hablar con un familiar de él y me dijeron: “Qué podemos hacer” (…) Me tocaba apechugar”, relató Acevedo.

Asimismo, aclaró que su relación no siempre fue así, sino los últimos meses. Además, resaltó que notó el alejamiento de Christian cuando empezó a conducir un programa con Pamela Franco.

“Lo que pasa es que fueron los últimos meses, cuando inicia su programa. Yo empecé a sentir más la lejanía. Me contaron que él la llevaba en el carro”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: