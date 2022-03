Bruno Pacheco afirma que colaborará con la Fiscalía: “Yo no estoy huyendo de la justicia”

Bruno Pacheco quiere ser colaborador eficaz. | Foto: Andina

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, conversó con RPP Radio, luego que se supiera que no se ha estado presentando a las citaciones de la Fiscalía. Así, aseguró que sí colaborará para llegar a la verdad en las diversas investigaciones que afronta y que no está huyendo de la justicia.

Pacheco también declaró que están violando sus derechos al no entregarle la carpeta fiscal, puesto que no le permitiría preparar su defensa. También señaló que ya ha entregado una explicación sobre los 20 mil dólares encontrados en un baño de Palacio de Gobierno.

“Yo no estoy huyendo de la justicia, desde que comenzaron los procesos para mi persona y el Gobierno he estado apto a colaborar con la Fiscalía. Si la fiscalía me dice que vaya ahorita, voy ahorita”, dijo.

“Lamentablemente, estoy siendo atacado por todos lados, hasta los fiscales están en mi contra, ni siquiera me han dado la carpeta. ¿Cómo voy a poder hacer mi defensa? Están violando mis derechos (…) Yo ya hice una declaración jurada explicando la procedencia de los 20 mil dólares. Más no puedo decir porque eso ya está en la Fiscalía”, agregó.

El exfuncionario reiteró también que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público para llegar a la verdad de los hechos. Calificó como “un atentado” contra su vida y su familia el que se hayan congelado sus cuentas bancarias.

“Voy a ser colaborador con la justicia. No sé cuál es la diferencia que haya. Creo que decir la verdad es lo más importante para la justicia, llegar a los hechos objetivos y veraces es lo más ideal que debería ser. Estoy sinceramente comprometido a que esto se pueda lograr”, aseveró.

“En mi momento diré la verdad y sinceramente quiénes son los que están atentando contra mi vida. El hecho de que me congelen mis cuentas bancarias es un atentado contra mi vida y mi familia”, agregó.

Por otro lado, Pacheco no desistió de llamar a todo el caso y la atención que está recibiendo como “una novela”. Confirmó el haber conocido al empresario Zamir Villaverde durante la campaña electoral del ahora presidente Pedro Castillo, pero negó haber mantenido un vínculo con él luego de las votaciones.

“Todo esto es una novela, al señor Zamir Villaverde lo he conocido y he compartido con él en la campaña, cuando el señor acompañaba, nada más. Luego de ello no he tenido ninguna relación, no lo conozco de un trabajo dentro del Estado no he tenido ninguna conversación con él respecto a nada”, dijo.

ACUSACIONES QUE AFRONTA BRUNO PACHECO

Escándalo en las Fuerzas Armadas

El 8 de noviembre de 2021, el ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que el exsecretario presidencial y Walter Ayala, entonces ministro de Defensa, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles cercanos al mandatario, quien luego negó estar al tanto de lo ocurrido.

Según narró, abstenerse a realizar los cambios le costó su pase al retiro, pese haber estado solo tres meses en el puesto.

Ascenso irregular de diplomático en Cancillería

En 2021 se abrieron nueve vacantes para embajadores y se presentaron 83 diplomáticos aptos para dicho puesto. Así, un diplomático cercano al exsecretario presidencial logró colocarse en la terna de embajadores, pese a que su puntaje no fue de los mejores. Uno de los elegidos fue el diplomático Luis Escalante Schuler, pese a que por su puntaje general de 8.7548 se ubicó en el puesto 53 del orden de mérito y no entre los nueve primeros.

Primera denuncia penal contra Pacheco

El 9 de noviembre de 2021, Bruno Pacheco fue denunciado penalmente por la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito contra la Administración Pública, en la modalidad de tráfico de influencias. Esto se debe a la injerencia que habría tenido con altos mandos de las Fuerzas Armadas para buscar ascensos de allegados al presidente.

Favores para sus amigos

Bruno Pacheco Castillo fue acusado de intentar pedir favores a Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para empresas deudoras de su entorno.

Un portal web publicó capturas de los chats de WhatsApp entre Pacheco y el jefe de la Sunat , donde abogaba por la empresa Deltron, distribuidor mayorista de productos informáticos en el Perú. El dueño de esta sería su amigo y pide olvidar sus deudas o si no “lo van a mandar a bancarrota”.

Pacheco incluso pide que tomen en cuenta al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en Trujillo. (Click aquí para ver los chats)

Segunda denuncia contra Pacheco

Diez días después de su primera denuncia penal, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción lo denunció ante el Ministerio Público por intentar presionar al superintendente de la Sunat, para pedir que favorezca a algunas empresas y personas jurídicas. Los delitos por los que se le acusó fueron los de tráfico de influencias y patrocinio ilegal contra la Sunat.

Bruno Pacheco y sus reuniones con lobbistas, militares y ministros

Tras presentar su carta de renuncia, se dio a conocer que Bruno Pacheco se había reunido con ministros, policías, militares y hasta ciudadanos extranjeros, como la del asesor político y de inteligencia militar israelí Ari Ben Menashe. La lista registra más de 150 visitas dentro de Palacio de Gobierno.

Entre ellos figura: Walter Ayala y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez - antes y después del escándalo de los ascensos de las Fuerzas Armadas; el EP Carlos Ramírez Sánchez Cahuancama, implicado en el escándalo de ascensos, y los coroneles de la PNP Manuel Jesús Rivera, jefe de la División de Seguridad de Fronteras de la PNP; y Nicasio Zapata, director de Investigación de Lavado de Activos - poco después de que cinco investigados en el caso Los Dinámicos del Centro fueran incluidos en la lista de más buscados del Ministerio del Interior.

Fiscalía revisó su despacho en Palacio

Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Lima ingresó a Palacio de Gobierno y encontraron 20 mil dólares en efectivo, en un baño.

