Bruno Pacheco: difunden chats donde pediría favores para empresas al jefe de la Sunat

Más denuncias. El secretario del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, habría intentado pedir favores a Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para empresas de su entorno con deudas.

Así lo dio a conocer este lunes el portal Lima Gris, que publicó capturas de los chats de WhatsApp que Bruno Pacheco habría enviado al jefe de la Sunat.

PARA DELTRON

El mencionado portal detalla que, en uno de los chats enviados por Bruno Pacheco el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”.

Con el mensaje, Pacheco buscaría que se beneficie a la empresa Deltron, que es un distribuidor mayorista de productos informáticos en el Perú.

PARA UN ABOGADO

Luego, el 26 de setiembre, Bruno Pacheco envía otro mensaje en el que recomienda al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitassi para el puesto de Martillero Público en Trujillo.

“Kike, buenas noches. Te quería comentar que el 27 de setiembre hay un concurso de Martilleros Públicos para la Intendencia Sunat de Trujillo, La Libertad. Se presenta el abogado Martillero Público Marco Antonio Urbina Chumpitassi, tiene todas las condiciones y calificaciones para dicho concurso, pero me cuentan que ahí siempre gana el mismo de siempre”, se lee en chat.

PARA SU AMIGO

El 28 de setiembre, se registró un nuevo mensaje. En él, Bruno Pacheco muestra su preocupación por la situación de la empresa de su “amigo” con la Sunat.

“Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo por que si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”, se puede leer.

El 29 de setiembre, Pacheco vuelve a enviar otro mensaje donde adjunta cuatro documentos.

Como Pacheco no recibió respuesta del Superintendente Nacional Luis Enrique Vera, comenzó a llamarlo por WhatsApp, pero no logró comunicarse y luego solo le respondió “Estoy en reunión”. Ante ello, Pacheco le pide conversar con él y le dice que se debe ser “recíprocos”:

“Buenos días, Kike. Necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría ser o necesitas que te visite. Me avisas por favor. Hay que ser recíprocos en la atención. Gracias”.

Bruno Pacheco también le envió una foto de un documento con temas a tratar en la reunión de gabinete en el que se lee la designación del Superintendente Nacional. Luis Enrique Vera le responde: “Gracias. No pude responder porque estoy también en reunión”.

“Estamos guerreando y socializando con los ministros, hay un grupo de ellos que no te quieren”, escribe Pacheco

Pero al final, la ratificación de Luis Enrique Vera Castillo se concretó el 01 de octubre, mediante Resolución Suprema N° 018-2021-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Enrique Vera Castillo como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para el periodo 2021-2026.

VERA CASTILLO RESPONDE

Luis Enrique Vera Castillo respondió al mismo medio y aseguró “que todos los actos de la Sunat se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos”.

Además, sostuvo que Deltron no recibió ningún trato particular, y continúan las fiscalizaciones que corresponden, y la deuda que tenía fue cobrada coactivamente el 7 de octubre pasado.

BRUNO PACHECO NIEGA PEDIDOS

“Niego rotundamente haber utilizado mi cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros. Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno”, tuiteó Bruno Pacheco luego que se conociera la denuncia.

