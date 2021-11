Bruno Pacheco: ¿Quién es el secretario del presidente Pedro Castillo que intervino en ascensos?

Su hoja de vida señala que ha sido profesor de secundaria en la especialidad de Biología y Química. | Canal N

Luego de que el ex comandantes del Ejército José Vizcarra Álvarez y el ex comandante general de la Fuerza Aérea Jorge Luis Chaparro Pinto denunciaran que hubo presión por parte del el Ejecutivo para el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno, las miradas apuntaron no solo al ministro de Defensa, Walter Ayala, que ya puso su cargo a disposición, sino también a Bruno Pacheco Castillo, secretario del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, declaró José Vizcarra el lunes a RPP.

Por su parte, Jorge Luis Chaparro Pinto, señaló que Bruno Pacheco Castillo, secretario general del Despacho de la Presidencia de la República, y el ministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieron que “ascienda al general Briceño”. Chaparro Pinto indicó a RPP que el pedido fue hecho varias veces. Primero a través de una llamada telefónica de Bruno Pacheco.

¿QUIÉN ES BRUNO PACHECO?

Bruno Pacheco Castillo, de 51 años y natural de Lima, fue nombrado en el cargo de secretario general del Despacho Presidencial, el 29 de julio del 2021. Según su declaración jurada y hoja de vida que aparece en el portal del gobierno, no ha ocupado previamente ningún puesto público. Aunque postuló, sin éxito, como regidor del partido Somos Perú a la Municipalidad del Rímac, distrito donde vive.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), desde el 2009, es militante del partido Somos Perú. Sin embargo, en setiembre del 2020, intentó formar parte del partido Perú Libre pero no pudo hacerlo porque mantenía su afiliación a Somos Perú.

Su hoja de vida señala que ha sido profesor de secundaria en la especialidad de Biología y Química. Fue parte de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 7 desde 1998. También ha sido profesor de Física, Diseño Técnico y Matemática Financiera en la Escuela Militar de Chorrillos desde el 2005. Finalmente ha sido jefe de selección y capacitación del personal de la empresa VIGARZA S.A.C.

Antes de ser secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo fue parte del equipo de transferencia de Gobierno y se le vio algunas veces en la casa donde se hospedaba Pedro Castillo en Breña antes de asumir la presidencia. Pacheco Castillo fue parte del equipo de transferencia del Ministerio de Educación.

Ya como secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco fue quien le dijo al ex ministro de Cultura Ciro Gálvez que se retire de Palacio de Gobierno cuando los nuevos ministros iban a juramentar a sus cargos.

“El señor Bruno Pacheco, cuando yo veo esos preparativos para la juramentación de los ministros, me llama una salita y me dice que para que no haga roche me vaya solo por la puerta trasera”, contó Ciro Gálvez en octubre.

GUIDO BELLIDO PIDE LA RENUNCIA DE BRUNO PACHECO

El martes, el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció por el escándalo de los ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas y pidió al presidente de la República que exija la renuncia inmediata de su secretario, Bruno Pacheco, “porque a diferencia del ministro y usted, era el menos llamado a entrometerse en este asunto” y le aconsejó “evaluar todo su entorno urgente”.

A través de sus redes sociales, el también integrante de la bancada de Perú Libre no dejó pasar por alto la grave falta que cometió el hombre de confianza de Pedro Castillo, quien ayer fue mencionado por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra López, y Jorge Luis Chaparro Pinto, de la FAP.

“Hermano presidente su Secretario General de Palacio, Bruno Pacheco, debe renunciar inmediatamente, porque a diferencia del ministro y usted, era el menos llamado a entrometerse en este asunto, además debería evaluar todo su entorno urgente”, escribió en Twitter.

SEGUIR LEYENDO