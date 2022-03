Laura Bozzo sorprende a sus seguidores al mostrar el antes y después de maquillarse

Laura Bozzo publica video antes y después de maquillarse. (Foto: instagram)

Laura Bozzo sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Esta vez se convirtió en tendencia al protagonizar un peculiar vídeo en sus redes sociales en donde en un comienzo muestra su rostro al natural y luego con bastante maquillaje.

La conductora de televisión publicó el clip en su cuenta oficial de Instagram y llevaba por fondo la canción interpretada por Gloria Trevi, ‘Ábranse, perras’. Allí, se puede apreciar a Bozzo sentada, sin maquillaje, en pijama y sin peinar. Después, pasa una brocha sobre el lente de la cámara y aparece completamente arreglada e incluso con ropa diferente.

Asimismo, escribió un corto mensaje como descripción en donde se mostró agradecida por todas las cosas buenas que le están sucediendo. Recordemos que la presentadora televisiva regresó a las redes sociales tras tener problemas con la justicia de México por una supuesta evasión fiscal.

“Con mi canción favorita. Me siento muy emocionada y agradecida con Dios sobre todas las cosas prometido aprendí mi lección besos los amo”, escribió en el post que ya cuenta con más de 10 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios.

Rápidamente, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para arremeter contra la peruana ante el radical cambio de imagen que se puede apreciar en el video.

“Que ganas de andar asustando a la gente”, “Qué haríamos las mujeres sino tuviéramos maquillaje nooo?”, “Esta tía me sale a las 3 am me muero del susto”, “Así queda una persona que se alcoholiza prácticamente no es un ser humano”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo otros cibernautas que mostraron el cariño hacia la denominada ‘Defensora de los pobres’ de 69 años. “Te extrañamos, te esperamos para verte. Laurita Hermosa. Saludos y Bendiciones”, “Hermosa Laura como siempre, un abrazote”, “Retorno con todo el power”, “Qué chévere que regresas con fuerzas”.

Laura Bozzo sorprende a sus seguidores al mostrar el antes y después de maquillarse. VIDEO: Instagram

LAURA BOZZO PENSÓ EN QUITARSE LA VIDA POR SUS PROBLEMAS LEGALES

Laura Bozzo contó en una entrevista con Andrés Hurtado que fue el conductor de TV quien le dio fuerzas para salir adelante, pues le habló mucho de Dios cuando ella tuvo problemas con la justicia de México. El presentador de Sábado con Andrés le pidió que abra su corazón durante la entrevista y confiese si en todo ese proceso ella quiso morir, teniendo una respuesta que sorprendió mucho.

La abogada indicó que sí pasó por su cabeza morir y hasta quitarse la vida, pero no lo hizo por el amor que le tiene a sus hijas y sobre todo por Dios.

“En un momento, sí. Hubo instantes en los que se me pasó esa idea por la cabeza porque estaba desesperada, se me pasó, sí. No te voy a decir que no porque yo estaba desesperada. Lo primero que me contuvo fue el señor porque yo empecé a conversar (con él), a seguir tu consejo”, indicó Laura Bozzo.

“¿Si quise autodestruirme? sí. Nunca pensé en tomar nada, (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, yo la adoro, la idolatro. Pero antes que por Alejandra, por Dios, él nunca me va a soltar la mano, siempre va estar conmigo. Dios me va a salvar y ya, me pasó”, acotó.

Laura Bozzo confiesa que quiso quitarse la vida en entrevista con Andrés Hurtado. (Video: Panamericana TV)

SEGUIR LEYENDO