Mayra Goñi revela que sufrió de acoso sexual en Estados Unidos: “Me puse a llorar horrible, me traumé”

Mayra Goñi ha sorprendido a más de uno al contar que fue víctima de acosos sexual durante su estadía en Estados Unidos. La recordada actriz de ‘Los Vílchez’ se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores y lo que pocos imaginaron fue que iba a revelar la terrible experiencia que vivió en las calles de Miami.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influencer decidió contestarle a un usuario en la cajita de preguntas. “¿Qué es lo más raro que te pasó en Miami?”, le preguntó uno de sus fans y a lo que ella comenzó diciendo que no estaba segura si contar lo que pasó, pues se le notaba un poco nerviosa.

Sin embargo, continuó contando y señaló que el hecho ocurrió el año pasado días antes de Navidad. Según relató la también cantante, ella se encontraba caminando en la calle y un hombre en su auto le pidió ayuda para encontrar una dirección.

“Iba a ser Navidad, yo estaba triste esos días porque estaba lejos de mi familia, salí a sacar dinero de algún cajero y en el camino se me apareció un hombre, él estaba manejando, yo estaba en la vereda y se paró a mi costado y me habló en inglés”, expresó.

“Me señalaba su teléfono, que estaba apagado, y creo que me preguntaba una dirección. Yo le dije: ‘no sé, no sé, la verdad es que no conozco, pero me dijo por favor y me paré al lado del copiloto y le dije: ‘¿cómo es la dirección a la que quieres llegar?’, me puse a buscar en mi teléfono”, agregó.

Mayra se quedó callada por unos segundos y prosiguió con su relato. La protagonista de “Yuru: la princesa de la selva” no pudo ni mencionar el acto que realizó el sujeto en su presencia pero dejó entrever cual era.

“Yo concentrada en la dirección y, cuando volteo a ver, el hombre se estaba haciendo ya saben qué... no puedo decirlo, pero estaba haciendo algo que ustedes ya se imaginan, yo solamente dije: ‘¡ah!, ¡mañoso!’”, comentó.

“Me fui, no sabía para dónde caminar, dije: ‘me va a perseguir’, me dio la paranoia, en el camino seguro hay más mañosos, ya no quiero, me traumé, encima estaba súper sensible porque era Navidad, me puse a llorar horrible. Yo nunca andaba solita por la calle. Que me pase esto me traumó y me enseñó a no confiar mucho en las personas. Acá he aprendido a no confiar”, concluyó.

Recordemos que Mayra Goñi se encuentra viviendo en Miami hace más de dos años, pues se encuentra incursionando en su carrera artística. La modelo aún no tiene planes de volver al Perú y asegura que le está yendo muy bien por tierras estadounidenses.

