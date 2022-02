Laura Bozzo anuncia una docuserie y Andrés Hurtado le pide que no hable más: “Yo soy su manager”

Laura Bozzo fue entrevistada por Andrés Hurtado. (Foto: Panamericana TV)

Laura Bozzo brindó una entrevista este último sábado 19 de febrero a Andrés Hurtado, para su programa Porque hoy es sábado con Andrés. En esta reunión, la conductora de TV no solo hizo mea culpa de sus excesos en Laura en América, sino que también se arrepintió de haber apoyado a Alberto Fujimori y adelantó que está preparando su docuserie.

Andrés Hurtado y Laura Bozzo expresaron la estimación que se tienen, resaltando lo unidos que estuvieron cuando la abogada tuvo problemas con la justicia de México.

Bozzo señaló que fue su “ángel” y hoy es su mánager y asesor. Incluso, aseguró que no mueve un dedo si el conductor no se lo permite.

“La palabra es mánager, tu asesor, los que van a ver los contratos”, indicó Andrés Hurtado, recibiendo la afirmación de Laura Bozzo.

“Tú eres mi hermano primero, sangre. Luego, yo no muevo un dedo sin que tú me asesores. Osea, asesor ¿Esto de la docuserie si lo podemos decir?”, preguntó la conductora de TV.

Inmediatamente, Andrés Hurtado dijo: “no”, explicando sus razones. “No, porque aprendí, y a veces te digo, y a veces te controlo. Por si acaso sigue loca como siempre (advierte). Como ella dice soy su manager, soy su asesor, no da un paso sin mi persona porque ahí si me hago harakiri y me mato”, señaló.

“Todos los contratos de menos de un millón de dólares hacia abajo lo hace ella, todos los contratos de un millón de dólares para arriba los hago yo, osea los gigantescos. Porque ya no estamos para complicarnos”, manifestó Hurtado.

En otro momento, Laura Bozzo hizo un mea culpa sobre sus excesos en la televisión. Sin embargo, señala que esto fue compensado con la ayuda social que se brindaba en su programa.

“Sí, considero que en algunos momentos hemos cometido algunos excesos, pero compensados en toda la ayuda que se ofreció (en Laura en América) y en los comedores que fundé. Hasta metimos a hombres desgraciados a la cárcel”, remarcó Laura Bozzo.

SE ARREPIENTE DE HABER APOYADO A ALBERTO FUJIMORI

Laura Bozzo recordó que apoyó a Alberto Fujimori en su gobierno, algo de lo que se arrepiente hoy en día. “Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”.

Asimismo, señaló que a ella la encarcelaron por haber apoyado a Ricardo Belmont y fue su madre la que la sacó de prisión. “En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, precisó.

Laura Bozzo no pudo evitar emocionar al recibir homenaje por parte del programa de Andrés Hurtado.

