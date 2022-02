Laura Bozzo llora en entrevista con Andrés Hurtado y admite que cometió excesos en sus programas

Laura Bozzo lloró en entrevista con Andrés Hurtado. (Foto: Captura de Panamericana)

Laura Bozzo le concedió una entrevista a Andrés Hurtado luego de solucionar sus temas legales en México, pues la conductora de televisión fue buscada durante tres meses para ser encarcelada por presuntamente haber evadido impuestos durante varios años.

Es así que el programa Sábado con Andrés emitió un breve informe en el que recordaban su paso por la televisión, provocando que la popular ‘Abogada de los pobres’ se emocione y termine rompiendo en llanto.

“ Estoy muy emocionada porque, ay me estás haciendo llorar, me han hecho tantas entrevistas . Me han hecho muchas entrevistas, pero en ninguna he visto algo así, estoy muy emocionada”, dijo con la voz quebrada.

Desde la terraza de su casa en Acapulco, Laura Bozzo admitió que en el pasado cometió varios excesos en los programa que condució; sin embargo, ella siente que lo compensó con toda la ayuda que brindó en su momento.

“Sí, considero que en algunos momentos hemos cometido algunos excesos, pero compensados en toda la ayuda que se ofreció (en su programa) y en los comederos que fundé. Hasta metimos a hombres desgraciados a la cárcel”, expresó.

SE ARREPIENTE DE HABER APOYADO A ALBERTO FUJIMORI

Laura Bozzo recordó que apoyó a Alberto Fujimori en su gobierno, algo de lo que se arrepiente hoy en día. “Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”.

Asimismo, señaló que a ella la encarcelaron por haber apoyado a Ricardo Belmont y fue su madre la que la sacó de prisión. “ En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, precisó.

Laura Bozzo no pudo evitar emocionar al recibir homenaje por parte del programa de Andrés Hurtado.

ANDRÉS HURTADO MOLESTA CON LAURA BOZZO

Laura Bozzo explicó los detalles del juicio en el que se vio envuelta en México. Ella señaló que toda la culpa la tuvieron los contadores que le pusieron cuando llegó al país azteca.

“Lo que yo viví fue que llegué aquí me pusieron unos contadores, yo acostumbrada a Nancy Álvarez que era mi contadora de Perú que me decía ‘firma’ y yo le firmaba un testamento”, contó.

Al escuchar esto, el conductor la interrumpió para hacerle una precisión. “ Así como es un monstruo, como es un animal televisivo gigante , también es cojud... ”, dijo. Tras ser interrumpida, Laura Bozzo siguió explicando lo que sucedió.

“Estos señores me hicieron triple tributación, lo que no sabía es que todo lo que traía de Estados Unidos era un doble sueldo y cuando mandaba de regreso para allá, trile tributación. Me consideraron que gané tres veces más de lo que había ganado”, precisó.

SEGUIR LEYENDO: