Montoya criticó a Sagasti tras propuesta de recorte de periodo presidencial y congresal: “Pseudo gobernante de facto desastroso”

Jorge Montoya estará a cargo de la comisión para investigar el proceso electoral 2021

Jorge Montoya tuvo duros calificativos contra el ex presidente Francisco Sagasti. Como se recuerda, el ex mandatario no dudó en presentar una propuesta a fin de salir de la crisis política que enfrenta nuestro país tras los duros cuestionamientos hacia Pedro Castillo.

Cabe señalar que el expresidente de la República Francisco Sagasti, indicó el domingo que un camino para “superar el entrampamiento político” y salir de la crisis política es que la ciudadanía, a través de firmas, solicite una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal a menos de cinco años y así el presidente Pedro Castillo y el actual Congreso, con María del Carmen Alva a la cabeza, dejen sus cargos y se convoque a nuevas elecciones.

“Si queremos que la ciudadanía tenga trabajo, salud, educación, exista inversión, aprovechemos el boom de las materias primas, no tejamos paralizadas dos de las principales minas que tenemos en nuestro país y si no cambia la actitud ni del Ejecutivo y del Congreso, con esta combinación de confrontación y arreglos subrepticios, la ciudadanía puede ejercer el derecho de pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal. 75,600 firmas (se necesitan)”, dijo en una entrevista a Cuarto Poder.

Ante estas declaraciones, Jorge Montoya, el promotor del segundo intento de vacancia contra Castillo Terrones, precisó que “le da mucha pena pero la ambición es sumamente enfermiza y adictiva”.

“Vergüenza es lo que sentimos muchos peruanos en tener a un trepador que llego a palacio con pataletas y se fue de igual manera sin pena ni gloria con engreimiento políticos que lo cegaron e hicieron un pseudo gobernante de facto desastroso. Pues ahora esa misma persona pretende promover una reforma constitucional para acelerar el mandato presidencial y congresal da mucha pena pero la ambición es sumamente enfermiza y adictiva”, analizó.

“En caso contrario, la inestabilidad política, la incertidumbre económica, la corrupción y el caos administrativo tendrán consecuencias negativas para toda la población, particularmente para los más vulnerables”, expresó.

Sagasti manifestó no estar de acuerdo con las interpretaciones de “incapacidad moral permanente” en relación a la vacancia que, según dijo, debe ser precisada por el Tribunal Constitucional.

SOBRINOS DE PEDRO CASTILLO NO PODRÁN SALIR DEL PAÍS

La fiscal Karla Zecenarro solicitó al Poder Judicial que dicte el impedimento de salida del país a tres sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. Es así que, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Parededes, seguirán su proceso dentro del suelo nacional.

Según la la representante del Ministerio Público, LOS parientes del jefe de Estado, habrían realizado actos de corrupción para favorecer al consorcio Puente Tarata II y obtener la buena pro para realizar la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

Además, según los testimonios de la colaboradora eficaz, Karelim López Arredondo, los tres sobrinos presidenciales se reunieron con los representantes de la empresa Puente Tarata II para “ser el intermediario de los contratos arreglados”.

Cabe mencionar que dicha solicitud también ha alcanzado a los tres gerentes de Provías Descentralizado: Víctor Efraín Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas y Alcides Villafuerte Vizcarra.

SEGUIR LEYENDO