Congreso: Fuerza Popular apoyará censura al ministro de Salud, Hernán Condori

Pese a no firmar la moción de censura contra el titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, la bancada de Fuerza Popular confirmó que votará a favor para sacarlo del cargo. Así lo aseguró su portavoz, Hernando Guerra García.

El congresista naranja manifestó a El Comercio que se abstuvieron a firma la iniciativa del parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, por respeto a Renovación Popular, ya que su vocero, Jorge Montoya, anunció que le darían de plazo un mes al ministro para evaluar su gestión.

“Por la misma razón, una vez terminada la interpelación, esperamos a Renovación Popular para que tomara una decisión, porque dijo: vamos a darle plazo. Y nosotros, en ese respeto, esperamos a ver qué sucedía. Ayer [martes] se firmó, se entregó, no aparecen nuestras firmas, pero nuestro acuerdo está tomado desde antes. Es un acuerdo que ha sido discutido y, finalmente, lo que importan son los votos más que las firmas”, explicó.

En ese sentir, Guerra García aseguró que los votos de su bancada inclinarán la balanza para lograr la censura del cuestionado titular del Minsa. “Esperamos cortésmente no al ministro, sino a quienes dudaron un poco. Nosotros no hemos dudado […] Los votos que van a hacer la diferencia serán los de Fuerza Popular. Espero que se lleguen a los 66 votos, vamos a ver cómo se comporta Podemos Perú y Somos Perú. Hay algunos de Somos Perú que han firmado, pero eso no te asegura el bloque. Igual en Acción Popular”, estimó.

Por su parte, la legisladora de Fuerza Popular, Martha Moyano, coincidió con lo dicho por su vocero y aseguró que apoyarán la iniciativa de Avanza País porque ya es un acuerdo interno en su agrupación política.

“Hay una bancada (Renovación Popular) que incluso le dio 30 días de gracia al señor (ministro Hernán Condori) para ver qué hace. Ahora, finalmente, no se cumplen los 30 días y toman la decisión de presentar una moción de censura, que nosotros apoyaremos porque es un acuerdo de nuestra bancada”, señaló.

“No se trata de si uno firmó o no la censura, si la presentó o no, se trata de nuestra posición como bancada y nosotros no solamente hemos señalado que está lleno (el Gobierno) de muchas personas comprobadamente corruptas, sino que además tienen relación con el Movadef”, agregó.

Cabe recordar que los congresistas de Fuerza Popular, al igual a los de Perú Libre y Perú Democrático, se abstuvieron a firmar la moción de censura. En total, fueron 10 legisladores de Avanza País, 2 de Juntos por el Perú, 3 del Partido Morado, 7 de Alianza para el Progreso, 3 de Somos Perú, 3 de Acción Popular, 3 de Renovación Popular y 2 no agrupados.

Estos son los congresistas que firmaron la moción de censura presentada en contra del ministro de Salud, Hernán Condori:

Avanza País

-Diego Bazán.

-Adriana Tudela.

-Yessica Amuruz.

-Norma Yarrow.

-José Williams.

-Diana Gonzales.

-María Córdoba.

-Juan Burgos.

-Alejandro Cavero.

-Patricia Chirinos.

Acción Popular

-Juan Carlos Mori.

-Karol Paredes

-José Arriola.

Juntos por el Perú

-Ruth Luque.

-Sigrid Bazán.

Alianza para el Progreso

-Roberto Chiabra.

-Heidy Juárez.

-Lady Camones.

-Alejandro Soto.

-Eduardo Salhuana.

-Gladys Echaíz.

-Cheryl Trigozo.

Partido Morado

-Susel Paredes.

-Edgar Málaga.

-Flor Pablo Medina.

Somos Perú

-Yorel Alcarraz.

-Wilmar Elera.

-Alfredo Azurín.

Renovación Popular

-Jorge Montoya.

-José Cueto.

-María Jáuregui.

No agrupados

-Carlos Anderson.

-Enrique Wong.

