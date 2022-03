Piura: Dejan en libertad a extranjero que intentó violar y quemó a una niña de 11 años

Venezolano fue detenido acusado de intentar violar y quemar viva a menor. (Foto: Difusión PNP)

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura, dejó en libertad a Cristian José Romano Ledezma, ciudadano de nacionalidad venezolana acusado de intentar violar a una niña y luego quemarla para evitar que sea sindicado.

Este lamentable hecho, se registró hace unas semanas en el interior de la vivienda en donde este sujeto vivía al lado de la tía de la niña de 11 años, en el asentamiento humano “Los Polvorines”.

Hasta la sede del juzgado llegaron familiares de la víctima, la misma que se encuentra en Lima, luego de tener el 70% de su cuerpo quemado por causa de este mal hombre. Con carteles en las manos, parientes, amigos y vecinos, se apersonaron hasta la fiscalía para pedir justicia por la pequeña que se debate entre la vida y la muerte.

“Basta de impunidad”, “No más violencia Ni Una Menos”, “Cárcel al culpable”, “A las niñas no se toca, no se viola, no se las mata”, son algunos de los carteles que llevaron los manifestantes.

Asimismo, aseguraron que algo no les cuadra en la decisión del fiscal, ya que pruebas en contra de este sujeto existe y una de ellas es la gravedad de la salud de la niña al estar quemada.

“Aquí hay una mano negra, hay un gato encerrado y aquí sea familiar o amigo tendrán que caer los responsables. La ley tiene que ser justa. Por favor que se haga justicia”, dijo un familiar de la niña para América Noticias.

“Pido que pongan cartas en el asunto. Ese hombre puede fugar del país. Qué han estado esperando, que maten a mi niña. Que haya un video para que lo puedan culpar. La niña lo señala a él directamente”, expresó otro familiar de la menor.

Según el noticiero, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura declaró infundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses, solicitado por la Fiscalía, y dispuso comparecencia con restricciones contra ciudadano extranjero “debido a falta de pruebas y al pago de una caución a la víctima. Esto quiere decir, que será procesado en libertad”.

Antes de culminar el reportaje, América Noticias sostuvo que el Ministerio Público aseguró durante la investigación a la madre, la tía y abuela de la menor agraviada. Sin embargo, los familiares denunciaron que el lugar del ataque habría sido manipulado.

NIÑA SEÑALÓ A VENEZOLANO COMO AUTOR DEL HECHO

Al momento de encontrar a la niña con su cuerpo quemado, inmediatamente, el primer nombre que la menor pronunció fue Cristian José Romano Ledezma, la pareja de su tía, la misma que a pesar de que la infante es sangre de su sangre, prefirió ayudarlo a darse a la fuga.

En aquel momento, la madre de la niña denunció ante los medios de comunicación la falta de empatía de las autoridades, ya que el médico legista se negó a ir hasta el hospital donde se encontraba internada la menor, porque “no tenía movilidad para trasladarse”.

Ante este caso, el Ministerio de la Mujer tomó conocimiento y según señaló se encuentra brindando apoyo legal y psicológico a los familiares.

“El Programa Nacional Aurora del MIMP está en el Hospital del Niño de Lima para acompañar a la madre y la niña quien fue víctima de presunta tentativa de feminicidio por parte de quién sería su tío”, tuiteó el ministerio en sus redes sociales.

“Junto al equipo de #InabifEnAcción del MIMP brindamos atención social, psicológica y legal a la madre. Abogada participa en diligencias de ley, a fin de lograr justicia. Exhortamos a la @PoliciaPeru realizar acciones para la pronta captura del culpable. #NoMásViolencia”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO

Kuczynski negó que indulto a Alberto Fujimori fuera negociado: “Ya en campaña dije que debía cumplir sentencia en casa”