Stephanie Cayo estalla contra detractores: “Salgan del Twitter y pónganse a trabajar”

Stephanie Cayo mandó a trabajar a sus detractores. (Foto: Instagram)

La actriz Stephanie Cayo respondió una vez más a sus detractores en su cuenta de Instagram. La joven indicó que es normal para ella sufrir de bullying, pues lo ha tenido que asimilar desde el colegio, es por ello que en lugar de enojarse por las críticas en redes sociales que viene recibiendo tras protagonizar la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, lo toma con gracia.

Desde que salió a la luz el trailer de la cinta con el actor español Maxi Iglesias, la actriz ha sido víctima de bullying, especialmente en Twitter. Incluso, no se le perdonó que haya confundido una jerga peruana, la joven aseguró que palta significa “estar aburrido”.

A través de su cuenta de su red social, Stephanie se refirió al bullying que recibió en el colegio, por lo que toma con normalidad que la juzguen. Sin embargo, no pudo evitar expresar su fastidio contra sus detractores, a quienes mandó a trabajar.

“Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma”, escribió en Instagram.

“Respeto a las críticas de Twitter, les reitero: salgan de Twitter y póngase a trabajar, o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos…”.

Stephanie Cayo se pronuncia tras recibir lluvia de críticas en redes. (Foto: Instagram/@unlunar)

DEFIENDE A BRUNO ASCENZO, DIRECTOR DE ‘HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR’

En otro momento, la actriz se pronunció sobre los ataques que también viene recibiendo Bruno Asecnzo, director de la cinta Hasta que nos volvamos a encontrar. Cabe señalar que los tuiteros criticaron al actor por haber elegido a Stephanie Cayo como protagonista de su película, pues - según ellos - mejor hubiera encajado una actriz con rasgos andinos.

Y aunque son muchos son los que han salidos a defender el producto, otros se han sentido disconformes con la trama, convirtiendo en tendencia la película y el nombre de Stephanie Cayo.

“Y dejen a mi amigo Bruno (Ascenzo) tranquilo, que es maravilloso director y escritor. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchad por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar”, escribió la joven.

Cabe recordar que las críticas se avivaron más cuando la revista Vogue México calificó como “actriz andina” a Stephanie Cayo. Si bien es cierto, Cayo se pronunció en su cuenta de Instagram para aclarar que ella no representaba a la mujer andina, los cuestionamientos no se detuvieron. La actriz resalta que Hasta que nos volvamos a encontrar es solo una cinta que cuenta una historia de amor en los bellos panoramas de Perú.

¿QUÉ DIJO BRUNO ASECNZO SOBRE LAS CRÍTICAS?

El director Bruno Ascenzo también reaccionó en su cuenta de Instagram tras las constantes críticas que viene recibiendo por su cinta Hasta que nos volvamos a encontrar.

“Gracias a todos por ver la película, por sus comentarios buenos que hacen valer el esfuerzo y por los malos que ayudan a seguir creciendo y aprendiendo. Gracias por leerme, gracias por soportarme a quienes aún lo hacen y gracias por acompañarme desde que tenía 13 años y empezaba como extra con la misma ilusión que me acompaña hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias”, señaló el realizador de 37 años.

Bruno Ascenzo dedicó unas palabras tras el estreno de Hasta volvernos a encontrar. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: