Stephanie Cayo revela que sufrió bullying en el colegio: “Estoy acostumbrada, ríanse de lo que gusten”

Stephanie Cayo decidió responder de manera contundente a sus críticos. (Foto: Difusión)

La actriz peruana Stephanie Cayo decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para contestar a sus decenas de detractores, quienes no han dejado de criticarla en redes sociales desde que se estrenó la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, en donde comparte un rol protagónico junto al actor español Maxi Iglesias.

Pero su participación en la cinta dirigida por Bruno Acenzo no ha sido lo único por lo que se le ha criticado. La también cantante se hizo viral en TikTok por confundir una jerga peruana. “Palta es alguien aburrido”, dijo Stephanie, causando que los internautas la acusaran de no conocer lo suficientemente al país debido a que reside en el extranjero.

Cansada de estos duros cuestionamientos, la integrante de la familia Cayo habló sobre todo el bullying que está recibiendo en Internet en los últimos días, señalando que no es la primera ni la última vez que alguien habla mal de ella porque, según confesó, fue víctima de acoso escolar cuando era niña.

“Chicos, yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio. Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma” , escribió en su plataforma.

ESTALLA CONTRA TUITEROS

El nombre de Stephanie Cayo se ha hecho tendencia en Twitter en más de una oportunidad desde se lanzó el tráiler oficial de “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Los internautas arremetieron contra la actriz por interpretar el papel de Ariana, una aventurera mochila que se enamora de Salvador (Iglesias) en Cusco. Muchos consideraron que una actriz de rasgos andinos hubiera encajado mejor.

La polémica se avivó cuando la revista Vogue México la calificó como “actriz andina”, generando todo tipo de comentarios en la plataforma. Debido a ello, Cayo se pronunció en su cuenta para aclarar que ella no representaba a la mujer andina en la cinta, ya que esta solo tenía el objetivo de contar una historia de amor. Pese a ello, las críticas no cesaron.

Por eso, no dudó en enviar un contundente mensaje a sus ‘haters’: “Respeto a las críticas de Twitter, les reitero: salgan de Twitter y póngase a trabajar, o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos…”.

“ Y dejen a mi amigo Bruno (Ascenzo) tranquilo, que es maravilloso director y escritor. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchad por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar ”, añadió.

Stephanie Cayo se pronuncia tras recibir lluvia de críticas en redes. (Foto: Instagram/@unlunar)

FANS PIDEN PARAR ATAQUES HACIA STEPHANIE CAYO

No todos fueron críticas para la artista nacional, pues un grupo importante la felicitó y halagó por protagonizar la primera película peruana producida por la plataforma de streaming Netflix y muchos se mostraron a favor de la cinta, ya que pondrá al Cusco en los ojos del mundo a nivel cinematográfico

“Stephanie Cayo es talentosa y guapísima, un orgullo para su familia y el Perú...”, " Absurdo que los peruanos pierdan su tiempo peleando por una película en relación al color de piel, cabello u ojos”, “Una película es una ficción, si quieren algo más cercano a la ‘realidad’ en el cine, podrían ver un documental”, son algunas de las publicaciones de los usuarios.

