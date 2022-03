Stephanie Cayo hace aclaración tras críticas por película de Netflix: “Yo no represento a la mujer andina”

Stephanie Cayo responde a sus detractores tras críticas por protagonizar película de Netflix sobre Cusco. (Foto: EFE)

“Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, se estrena este viernes 18 de marzo en Netflix. Sin embargo, la película viene recibiendo fuertes críticas en redes sociales desde que se lanzó el primer tráiler, ya que los usuarios no están conformes con los actores elegidos.

Sucede que integrante de la familia Cayo interpreta a Ariana, una aventurera mochilera que trabaja en un restaurante local como mesera y que se enamora de Salvador, un empresario español. La historia de amor se desarrolla en Machu Picchu, ciudadela inca ubicada en el corazón de los Andes peruanos.

Los internautas cuestionaron duramente la película dirigida por Bruno Ascenzo por tener como protagonista principal a una actriz rubia, de tez blanca y de ojos azules; y no a una actriz de rasgos andinos. La polémica se avivó cuando la revista Vogue México la calificó como “actriz andina”, generando un debate en Twitter sobre si era correcto llamarla de esta manera.

Ante estos duros cuestionamientos, Stephanie Cayo decidió pronunciarse en su plataforma para dejar en claro que “Hasta que nos volvamos a encontrar” no busca representar a la mujer andina, mucho menos tenerla a ella como referente de las habitantes de Cusco.

“Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable” , escribió la artista nacional.

Asimismo, Cayo se atrevió a recomendarle a sus seguidores que se concentren en trabajar por sus sueños en lugar de intentar “destruir” el de los demás. “Les doy un consejo... Yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película” .

MAXI IGLESIAS TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

El actor español no fue ajeno a las críticas que rodean “Hasta que nos volvamos a encontar”, puesto que su nombre y el de su actual pareja, Stephanie Cayo, se volvieron tendencia en Twitter.

“En Twitter no hay comentarios positivos nunca, de nada” , precisó el actor español en entrevista para Trome. Por su parte, Stephanie Cayo resaltó que esa red social “es como el buzón de las quejas”.

Asimismo, Maxi Iglesias pidió a los internautas ver la película antes de emitir algún juicio de valor. “Que la vean, que juzguen… pero que juzguen una vez que la hayan visto, así ya pueden lanzar una crítica, una idea o una opinión sobre lo que han visto” , sostuvo.

¿CÓMO VER “HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR”?

Todos los interesados que quieran ver la primera película peruana producida por Netflix pueden hacerlo a través de la plataforma streaming , siendo la única distribuidora de la producción. La cinta se estrena el 18 de marzo.

Según la descripción del servicio, la cinta “contará la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional elegirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo. Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras, que amará y odiará conforme se vayan conociendo. ¿Será su amor suficiente para romper los paradigmas del adiós?”.

Además de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el protagónico, el reparto también se compone de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros.

