Stephanie Cayo es calificada de ‘actriz andina’ por Vogue y genera todo un debate en Twitter

Stephanie Cayo y el debate en Twitter sobre lo que escribió Vogue sobre la actriz peruana.

“De las telenovelas locales hasta ser la protagonista de la primera película peruana de Netflix; esta es la trayectoria de la actriz andina”, es la bajada del artículo escrito por Vogue —revista de moda y tendencias— sobre la actriz peruana Stephanie Cayo que ha abierto todo un debate en la red social Twitter. La nota hace referencia a la participación de la artista en la producción Hasta que nos volvamos a encontrar, que se estrena este viernes 18 de marzo.

Un artículo web donde realizan una reseña de su trayectoria, de dónde es y sus redes sociales, lo que enganchó a los internautas fue la palabra “actriz andina”, debido al significado en profundidad ante un país pluricultural entre etnias y costumbres, llevando al discusión en cómo los peruanos y peruanas son descritos en la visión internacional.

Stephanie Cayo nació el 8 de abril de 1988, actualmente tiene 33 años de edad y ha participado en “María Emilia”, “Travesuras del corazón”, “Besos robados”, “El Secretario”, entre otros. Ahora será parte de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la primera película peruana de Netflix en donde será protagonista con el español Maxi Iglesias.

Stephanie Cayo compartió en su Instagram el artículo que escribió Vogue sobre ella, que generó debate en Twitter. Foto: captura.

EL DEBATE EN TWITTER

La crítica para algunos parte de una presunta “apropiación cultural” y quienes están a favor parten por referencia a que el Perú es considerado un país andino.

Las personas que están a favor lo ejemplifican con lo que se lee en el pasaporte “Comunidad Andina” o al punto de que mencionar que el Perú es un país andino por formar parte de la cordillera de los Andes. Otro recuerdan como ejemplo el apodo del exfutbolista peruano Claudio Pizarro como ‘Bombardero de los Andes’.

Quienes critican la mención en el artículo de Vogue, parten del concepto apropiación cultural, que es cuando adoptan un elemento cultural en disminuir su valor o quitar el verdadero significado del mismo. El debate llegó al punto en donde se cuestiona si Perú es visto como “país andino”, “país amazónico”, “país criollo”, entre otros términos utilizados en las redes sociales.

Hasta el momento, la actriz peruana no se ha pronunciado al respecto de la noticia, solo compartió en su Instagram la nota (lo que ocasionó el debate en Twitter). Su última participación lejos de los escenarios fue un pronunciamiento luego del lanzamiento del tráiler de la película de Netflix “Hasta que nos volvamos a encontrar”, llamando a la red social como “el buzón de las quejas”.

“Entiendo que pueden haber muchas opiniones diferentes y bien por eso, pero no tienen ni idea, no saben lo que les espera. Primero nos quejamos porque no se hace y luego, cuando se hace, que ‘por qué’. Además, es mi país, tú país, nuestro país”, añadió la actriz peruana.

Debate sobre Stephanie Cayo porque Vogue la mencionó como "actriz andina". Entre "así nos ven afuera de Perú" contra la "apropiación cultural".

Vogue aprovechó la coyuntura y volvió a resubir el artículo en su página oficial de Twitter para Latinoamérica y México.

DIFICULTADES DE GRABAR EN MACHU PICCHU

Stephanie Cayo contó que protagonizar la primera película peruana de Netflix fue un reto que la mantuvo bastante nerviosa durante la primera semana de grabaciones, especialmente porque debía interpretar su papel en la séptima maravilla del mundo.

“Me la pasé con bastante presión y muchos sentimientos encontrados por reencontrarme con mi país, después de un año de no haber pisado mi tierra (...) Cada día era como una sobredosis de sentimientos”, manifestó.

Por su parte, Iglesias consideró difícil el tener que mostrar las atracciones del Cusco en menos de 2 horas de cinta. “Es muy complicado enseñar tanto en tan poco. Es un mérito y un esfuerzo en el proceso de edición muy importante. Me consta que se han quedado muchas escenas por mostrar”, dijo.

“Es difícil salir adelante con una película con las restricciones que había, con los domingos con toque de queda, con las limitaciones de hora, creo que tiene mucho mérito y nuestro director tiene que estar muy orgulloso de haberlo hecho posible”, indicó el español.

MEMES CUANDO SE ESTRENÓ EL TRAILER

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios defienden la cinta peruana. (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

VIDEO DEL TRAILER

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Nuevo lanzamiento de Netflix. La película Hasta que nos volvamos a encontrar, del director Bruno Ascenso, estará disponible en streaming desde este viernes 18 de marzo. Este marca un antes y después en el cine peruano al ser la primera producción de la plataforma estadounidense en nuestro país.

