“Hasta que nos volvamos a encontrar: ¿Por qué son tendencia Stephanie Cayo, Maxi Iglesias y Machu Picchu?

El tráiler oficial de “Hasta que nos volvamos a encontrar” levantó la polémica en redes sociales.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” es la primera película hecha en Perú producida por Netflix. La cinta protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias llegará a la plataforma este 18 de marzo y promete mostrar las maravillas del Perú como escenario principal.

Este viernes 18 de febrero, el gigante streaming dio a conocer el tráiler oficial de la película dirigida por Bruno Ascenzo, despertando así la emoción de miles de fans que esperaban con ansías un primer vistazo de la cinta.

El adelanto muestra la historia de Salvador ( Maxi Iglesias), un español que llega a Cusco por el proyecto de la creación de un hotel de siete estrellas. Inesperadamente, él conoce a una mochilera peruana, Ariana (Stephanie Cayo), quien trabaja en un restaurante local como mesera y vive cada día como si fuera el último mientras viaja por su país. Ella se verá en un verdadero dilema, pues se involucrará sentimentalmente con el “enemigo”.

De inmediato, los nombres de los protagonistas y Machu Picchu, el gran atractivo de la película de Netflix, se volvieron tendencia en Twitter. ¿Qué pasó?

DUROS CUESTIONAMIENTOS

Decenas de usuarios de Twitter cuestionaron la película por haber elegido a Stephanie Cayo como protagonista, ya que consideran que una actriz con rasgos andinos hubiera encajado mucho mejor en la trama.

También criticaron que Machu Picchu, la séptima maravilla del mundo, sea el escenario de una trama tan “cliché”. Pero no solo eso, algunos internautas se mostraron indignados por no mostrar en la cinta, o al menos en el trailer, la diversidad de razas que caracteriza al Perú.

“Perú, un país donde hay diversas razas, pero solo un es la privilegiada”, “Lo más irrealista de este trailer es que fueron a Machu Picchu y no había más personas”, “Un Cusco sin cusqueños”, fueron algunos tuits.

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

Usuarios criticaron el tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar". (Foto: Twitter)

DEFIENDEN LA PELÍCULA

Cabe resaltar que otro importante grupo felicitó a Stephanie Cayo por protagonizar la primera película peruana producida por Netflix y se mostró a favor de la cinta dirigida por Bruno Ascenzo, ya que pondrá al Cusco en los ojos del mundo a nivel cinematográfico.

Usuarios defienden la cinta peruana. (Foto: Twitter)

Usuarios defienden la cinta peruana. (Foto: Twitter)

Usuarios defienden la cinta peruana. (Foto: Twitter)

REPARTO, LOCACIONES Y MÁS DETALLES

Además de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias en el protagónico, el reparto también se compone de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre otros.

Las filmaciones se llevaron a cabo en locaciones de Cusco, Puno y Paracas bajo la dirección de Bruno Ascenzo. Por otro lado, el multi-instrumentista y compositor peruano, Lucho Quequezana, se encargó de la música original. Es un título de Tondero, una de las productoras más exitosas de Perú con 30 películas y más de 14 años en el mercado del cine desde su creación. También han realizado coproducciones con países como España, México, Colombia, Argentina y Chile.

UN AMOR QUE NACIÓ EN EL SET

Stephanie Cayo confirmó su relación sentimental con el actor español Maxi Iglesias, quien también es protagonista de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”. La actriz peruana decidió hacer público su romance a través de sus redes sociales.

“Voy a ser súper cursi… Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un p*to poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras.. lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso. ( como si eso fuera posible)”, escribió Stephanie en su plataforma.

“Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación. Eres un regalo Maximiliano. Y el presente es eso. Un regalo”, finalizó en su mensaje.

Recordemos que el rodaje de “Hasta que nos volvamos a encontrar” comenzó en marzo de 2021, por lo que las especulaciones en torno a la ruptura del matrimonio de Stephanie con Chad Campbell apuntaban a la química que surgió entre ambas estrellas mientras grababan sus escenas en Perú.

Stephanie Cayo confirma romance. (Foto: Instagram/@unlunar)

SEGUIR LEYENDO: