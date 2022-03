Stephanie Cayo defiende a Bruno Ascenzo de las críticas: “A nosotros nadie nos ha regalado nada”

Stephanie Cayo respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales. (Foto: Instagram)

La actriz peruana Stephanie Cayo sacó cara por su amigo Bruno Ascenzo, director peruano de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, quien ha recibido duras críticas por desarrollar una comedia romántica en los bellos paisajes del Cusco. Cansada de los duros cuestionamientos, la protagonista de la cinta decidió alzar su voz de protesta en su cuenta oficial de Instagram.

Como primer punto, la integrante de la familia Cayo indicó que poco o nada le importan los malos comentarios que pueda recibir en Internet. Según dijo, ella sufrió bullying en el colegio y ya “está acostumbrada” a los ataques debido a su faceta como actriz. Recordemos que ella inició en el mundo de la actuación a los 9 años.

“Esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma”, escribió en su plataforma.

Líneas más abajo, Stephanie habló sobre sus detractores en Twitter. “ Póngase a trabajar, o a hacer otra película. ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande. Mejor póngase a hacer cosas por ustedes mismos”, aconsejó la artista de 33 años.

Fue en ese momento que la actual pareja de Maxi Iglesias pidió más respeto para Bruno Ascenzo: “ Dejen a mi amigo Bruno (Ascenzo) tranquilo, que es maravilloso director y escritor. Repito, si vas a hablar, muéstrame algo que hayas hecho, que hayas sacrificado tu vida, luchad por años y luego hablamos. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Póngase a trabajar”, añadió.

Stephanie Cayo se pronuncia tras recibir lluvia de críticas en redes. (Foto: Instagram/@unlunar)

¿QUÉ DIJO BRUNO ASCENZO SOBRE LAS CRÍTICAS?

A través de sus redes sociales, el recordado actor de “Travesuras del corazón” se refirió a las críticas que ha recibido su cinta desde su estreno en la plataforma de Netflix, el 18 de marzo de este año. Lejos de tomarlo de mala forma, Ascenzo aseguró que estos le sirven para seguir creciendo como director,

“ Gracias a todos por ver la película, por sus comentarios buenos que hacen valer el esfuerzo y por los malos que ayudan a seguir creciendo y aprendiendo. Gracias por leerme, gracias por soportarme a quienes aún lo hacen y gracias por acompañarme desde que tenía 13 años y empezaba como extra con la misma ilusión que me acompaña hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias”, expresó el realizador de 37 años.

Bruno Ascenzo dedicó unas palabras tras el estreno de Hasta volvernos a encontrar. (Foto: Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR”?

Según la descripción del servicio, la cinta cuenta “la historia de Salvador Campodónico, un exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España, que para la construcción de su primer proyecto internacional elegirá aterrizar frente a una maravilla mundial: Cusco, el ombligo del mundo. Es ahí donde conoce a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida completamente opuesta a la suya, libre de ataduras, que amará y odiará conforme se vayan conociendo. ¿Lograrán caminar sobre la misma ruta? ¿Será su amor suficiente para romper los paradigmas del adiós?”.

Todos los interesados que quieran ver la primera película peruana producida por Netflix pueden hacerlo a través de la plataforma streaming , siendo la única distribuidora de la producción.

Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

