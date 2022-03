Christian Domínguez estalla contra Isabel Acevedo por negar que lo alejó de su hijo: “Me dio a escoger entre él o ella”

Christian Domínguez estalló contra Isabel Acevedo y le manda mensaje. (Foto: América TV)

En la última edición de América Hoy, emitida este lunes 21 de marzo, Christian Domínguez no toleró que Isabel Acevedo intente dejarlo como mentiroso cuando él la acusó de haberlo alejado de su hijo menor. El cantante indicó que la mejor opción hubiera sido no responder al respecto.

Como se recuerda, en una anterior edición de América Hoy, el cumbiambero señaló que no perdona a su expareja porque lo alejó de su hijo menor cuando tenían una relación. El reportero de América Espectáculos no dudó en hacerle la consulta a Acevedo, quien negó lo dicho y resaltó que no haría porque ella no fue criada por su padre biológico.

Estas palabras indignaron a Domínguez, que indicó que se arrepiente de no haber contado su verdad cuando recién terminó su romance Acevedo, pues se hubiera ahorrado muchos cuestionamientos de sus familiares.

“Mi relación termina porque efectivamente me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca a mi niño si es que yo tengo una vida con ella. Y obviamente no hay punto de comparación, es por eso que al día siguiente, acá tú puedes pelearte con tu novia y sabes que vas a regresar, pero ese día murió”, contó el cantante bastante ofuscado en América Hoy.

Asimismo, resaltó que no intentó salvar la relación, pues era algo que él no iba a negociar. Además, no concibe que alguien pueda tener sentimientos en contra de un niño, basándose en las peleas que pueda tener con su madre, en este caso, la conductora Karla Tarazona.

“No hay forma, en dos o tres años tú no vas a cambiar tus sentimientos jamás, tú puedes cambiar de tener mal carácter, en salir con sus amigos, en fin, pero el sentimiento hacia un menor nunca va a cambiar. Si no lo dije en su momento, porque hubiese sido lapidante, fue porque siempre prefiero quedarme callado” , explicó.

Asimismo, señaló que lo mejor hubiera sido que Isabel se quede callada, pues el hecho de desmentirlo es poco inteligente.

“Pero si me vas a insinuar que estoy mintiendo respecto a eso, hay que ser inteligente y más en la televisión. Di que de eso no vas a hablar... Me arrepiento de no haber respondido en su momento” , acotó.

El artista explicó que no habló en su momento, pues su madre siempre lo aconsejó que quede como caballero hasta el final, pero esta vez considera que tomó una mala decisión de quedarse callado.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO ISABEL ACEVEDO?

Después que Christian Domínguez indicara que no perdona a Isabel Acevedo por haberlo alejado de su hijo menor cuando eran pareja, la bailarina salió al frente para defenderse. La joven señaló que no sabe qué es lo que dijo el cantante, pero ella está segura que hizo las cosas bien.

Como se recuerda, en una reciente emisión de América Hoy, el conductor confesó que Acevedo no le dejaba acercarse mucho a su hijo Valentino, producto de su relación con Karla Tarazona.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema”, dijo Isabel Acevedo al reportero de América Espectáculos.

Asimismo, resaltó que ella no fue criada por su padre biológico. Bajo ese contexto, indicó que jamás alejaría a un hijo de su progenitor.

“Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quien me crió. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir”, señaló la joven, quien remarcó que no le guarda rencor a Christian Domínguez. Además, no tendría ningún problema si se lo encuentra en el set de América Hoy. “Yo lo corté y ya fue, no puedo odiar”, concluyó.

Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo le permitía ver a su hijo cuando eran pareja. (Video: América Hoy/ América TV)

