Expareja de Andy Polo lo desmiente y muestra conversaciones donde pedía dinero para víveres a su amigo

Genessis Alarcón aseguró que Andy Polo solo quiere quedar bien ante la prensa. (Foto: Captura TV)

Génnessis Alarcón se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogada Claudia Zumaeta la noche de este 21 de marzo para responderle a su expareja Andy Polo luego de emitirse la entrevista en donde él niega haberla agredido fisicamente y aclara que en ningún momento abandonó a sus hijos.

Recordemos que, según relató la madre de los hijos del futbolista, este episodio de violencia sucedió en mayo de 2021 mientras vivían en Estados Unidos y señaló que el futbolista se puso violento con ella porque deseaba quitarle su celular a la fuerza. Este hecho aún se encuentra en investigación y podría llegar a juicio en tierras estadounidenses.

Es por ello que, la expareja del pelotero estuvo en vivo para referirse a todas las declaraciones que se escucharon en el programa Día D. “Él dice que sufren todos en su familia, pero ¿sus hijos?. A él no le importa sus hijos, pero él quiere desmotrar que sí les importa“, comenzó diciendo Alarcón cuando escuchó que el futbolista confesó que rompía su silencio por el bienestar de su madre y familia.

Asimismo, señaló que las conversaciones que mostró Andy Polo donde solicitaba ver a sus hijos y ella lo dejaba en visto, era porque no contaba con internet en su celular. Además, Génessis aseguró que tiene pruebas donde posteriormente sí le contestaba.

“Yo no podía responderle porque no tenía internet. Si le respondía era porque iba a la casa de la vecina. De donde voy a tener internet si de los 20 soles que él me dio una vez, me pidió vuelto. Le respondí, pero él no muestra nada. No me llamaba. Yo le dije ‘Tú sabes que no tengo internet ni dinero para una recarga’”, señaló.

GENESSIS ALARCÓN MUESTRA CHATS DONDE PIDE VÍVERES AL AMIGO DE ANDY POLO

En otro momento, Génessis Alarcón explicó el motivo por el cual decidió dejar el departamento de Miraflores para ir a vivir a Barrios Altos. Según relata, un día fue donde sus abuelos y no tenía plata para regresar a su casa. Además, se sentía encerrada sin psoibilidad de salir a pasear con sus hijos por falta de dinero.

“Cada vez que yo tenía que ir a barrios altos, yo le tenía que pedir el carro (taxi). Me voy de la casa porque no había nada para comer y decidí ir donde mi abuela. Él sabía que me tenía que pedir el carro y pasaron 2, 3 días y no fue capaz de pedirme un carro (...) No (tenía plata) para regresar a Miraflores y no me sentía bien porque me sentía encerrada”, contó.

Como se recuerda, Alarcón confesó estar viviendo en la casa de su abuela y durmiendo en el colchón prestado de un familiar desde que regresaron de Estados Unidos porque Andy Polo dejó de pagar el alquiler del departamento dejándola prácticamente en la calle.

“Él (Andy) siempre se encargo de pagar todo, solo él. A mí no me dio nada”, agregó Alarcón para luego mostrar algunas conversaciones que desmotrarían que el amigo de Andy Polo era la persona encargada de comprarle los víveres y demás cosas a ella y a sus hijos.

Expareja de Andy Polo muestra conversaciones donde pedía dinero para víveres a su amigo. VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

