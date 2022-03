Andy Polo presentó chats donde su esposa lo deja en visto cuando quiere ver a sus hijos

Un nuevo capítulo inicia entre el lío legal del futbolista de Universitario de Deportes, Andy Polo y la madre de sus hijos, Génessis Alarcón, por un tema de violencia física y psicológica, además, de un abandono económico a ella y sus hijos.

Sin embargo, el jugador Andy Polo rompió su silencio y dijo en un primer momento que la última vez que vio a sus hijos, fue el 26 de diciembre.

“Te puedo mostrar conversaciones con ella, donde yo le pido ver a mis hijos, y ella no me los permite dejándome en visto”, manifiesta Andy Polo a Día D de ATV.

¿Qué dicen los chats?

¿Puedo recoger a los bebes?, ¿puedes dejarme ver a los bebés?, ¿Aunque sea me puedes escribir que necesitan los bebés?, son los chats que muestra Andy Polo que le deja a Génessis Alarcón sin encontrar respuesta alguna.

“Como usted puede ver, yo siempre he querido ver a mis hijos, nunca los he abandonado como la gente piensa”, comenta Andy Polo a Día D.

Al ser consultado por la periodista del dominical, si viviendo cerca por qué no se acercaba a sus hijos, el flamante jale de Universitario de Deportes responde: “Porque ya había sucedido el antecedente de Estados Unidos, donde ella mintió. Entonces, no quería que ella vuelva a mentir en algo diciendo que yo me estoy acercando a la fuerza para poder ver a mis hijos”, señaló.

Andy Polo muestra audios donde realizó compras para sus hijos. Es decir, nunca se olvidó de sus menores hijos. “Mano, un favor, ¿crees que le puedas comprar cosas a los bebés, ya que han pasado 15 días desde que le entregamos los víveres?”, “Si hermano, por favor”, se oye del audio de whatsap a un amigo para que le haga llegar víveres a sus hijos.

“Yo nunca le negaría cosas a mis hijos”, deja en claro Andy Polo a la reportera de Día D.

El futbolista de Universitario de Deportes dejan en claro que siempre le ha dado dinero a Génessis para que vele por las necesidades de sus menores hijos. “Dada las circunstancias, por terceras personas, yo les hacía llegar dinero. Yo nunca he necesitado de un juez para que me diga que tengo que darle a mis hijos. Yo siempre le he dado a mis hijos. Es más, ahora que la jueza dijo que yo le tenía que dar 2600 dólares a mis hijos, yo lo he hecho. Ella sabe que el único lugar donde me podía doler era por mis hijos”, afirmó.

Andy Polo muestra pruebas de abonos a Génessis Alarcón

Él muestra el voucher del depósito del 5 de marzo con un monto ascendente a 2600 dólares.

La respuesta de la abogada sobre la actitud de Génessis Alarcón de dejar en visto a Andy Polo

Una de las cosas que Génessis Alarcón ha dicho cada vez que salió en los medios de comunicación, es que, Andy Polo se olvidó de sus hijos tanto económicamente como de manera física, sin embargo, el futbolista ha mostrado que siempre le ha escrito para ver a sus hijos y también que ha depositado dinero a ella en su cuenta bancaria, ¿pero qué dijo la abogada al respecto?

“Que si no ha contestado los chats, es porque Génessis no tenía un celular ni crédito. La prueba fehaciente y contundente, es que el día que ella llega a mi estudio, se siente y le digo lo que necesito para empezar tu demanda. “Ella me dice, doctora, por favor llámame porque no tengo datos de internet”, sentenció la abogada.

