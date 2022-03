Luciana Fuster explica cómo fue su almuerzo con las hermanas de Patricio Parodi: “Fue sorpresa porque coincidimos todos”

Luciana Fuster contó detalles de su salida con las hermanas de Patricio Parodi. (Foto: Captura/Instagram)

La polémica entre Luciana Fuster y las hermanas de Parodi Parodi comenzó cuando se difundió una entrevista donde ambas aseguraban que prefieren ver a su hermano soltero. Esto ocasionó que se comience a especular sobre una posible enemistad o rechazo hacía la influencer.

“¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”, fue la pregunta que les hicieron. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”. Esto provocó la risa de su hermana gemela, quien no hizo más que sonreír ante la evidente indirecta.

Sin embargo, la modelo no dudó en salir al frente y aclarar que tanto Mafer y Majo Parodi con ella se llevan muy bien. Esto se reafirmó el último sábado 19 de marzo, cuando la modelo almorzó con las gemelas y el chico reality. Pese a solo haber subido unas cuantas historias en su Instagram, sus fanáticos pudieron notar que estaban todos juntos.

Es por ello que, durante su participación en En boca de todos esta tarde, la chica reality no pudo evitar contar más detalles de su encuentro con la familia del popular ‘Pato’. Todo comenzó cuando Maju Mantilla le preguntó: “¿El fin de semana al almuerzo con las hermanas de pato tú llevaste el postre?”.

“Fuimos a un restaurante. ‘Pato’ pagó la cuenta, hay que engreír a las hermanas y a mi también, pues”, comenzó diciendo la integrante de Esto es Guerra para luego pasar contar cómo fue que almorzaron en un mismo restaurante.

“Nos agarró de sorpresa. Patricio y yo fuimos a lavar los carros pero como se iban a demorar mucho. dijimos ‘vamos a comer algo’. Entonces, él le preguntó a sus hermanas que donde están, que a dónde iban a comer... entonces coincidimos todos en el centro comercial y fuimos a comer”, contó.

En otro momento, le consultaron si era la ‘nueva engreída’ de la familia Parodi y a lo que contestó que de la noche a la mañana una no puede pretender que la familia de su pareja la acepte tan rápido.

“La relación es super buena. Realmente, yo he dicho que estamos conociéndonos, no creo que la noche a la mañana alguien puede ser engreída de una familia completa. Nos llevamos bien, hemos estado contando un poquito de la vida de cada una, haciendo un update (actualización), pero de ser la engreída, engreída, no creo”, expresó.

Kiara Trigoso aclara que la entrevista a las hermanas Parodi fue este año. (Foto: composición)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE COMEN JUNTAS

Luciana Fuster fue la primera que habló sobre la existencia de una cena, donde Patricio Parodi le presentó a su madre y a sus hermanas gemelas Mafer y Majo Parodi, resaltando que no se llevan mal.

“Yo he estado cenando con la mamá y con Pato, he salido a comer con el papá, con Pato, con el hermano, he estado en la casa, he comido con las hermanas también”, manifestó en una ocasión a América Espectáculos.

“No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí”, dijo.

