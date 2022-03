Esposa de Andy Polo niega estar interesada en su dinero y muestra pruebas: “Nos casamos por bienes separados”

Expareja de Andy Polo asegura no estar detrás del dinero del actual jugador de Universitario de Deportes. (Foto: Composición)

Genessis Alarcón, esposa de Andy Polo, quiere limpiar su nombre y demostrar que no está interesada en el dinero del futbolista, de quien ahora se está divorciando. Es por ello que decidió sentarse nuevamente en el set de Magaly TV La Firme para desmentir a su expareja y dejar en claro que solo está buscando el bienestar de los dos pequeños hijos que tienen en común.

Durante la entrevista, la mujer de 27 años mostró todas las pruebas necesarias para demostrar que ella nunca tuvo “plata en mano para todos sus gastos”, como así lo aseguró Polo en entrevista con Día D. Una de ellas era un chat que mantuvo con sujeto llamado Carlos Herrera, o ‘El chino’, quien hacía todas las compras por ella a nombre del futbolista, ya que Genessis no tenía acceso a su cuenta bancaria.

En otra conversación Genessis habla con su expareja sobre el hambre que tenían ella y sus hijos, ya que no había comida en la casa y no tenía con qué comprar algo. El último pantallazo presentado se evidencia que Andy Polo le decía que pida prestado 20 soles a un familiar para que pueda movilizarse a Barrios Altos con los niños en un taxi por aplicativo mandado por él.

“Ahí está la prueba que él a mí no me daba plata, encima quería que pida prestado. Eso ha causado en mí un daño moral incalculable”, expresó Genessis en compañía de su abogada Claudia Zumaeta.

CASADOS POR BIENES SEPARADOS

Alarcón indicó que ella jamás estuvo detrás del dinero del futbolista, quien jugaba para el Portland Timbers y ganaba la exorbitante suma de 125 mil soles mensuales. Esto antes de que fuera separado del equipo por la denuncia de violencia doméstica que hoy enfrenta en una corte de Estados Unidos.

“Él tanto dice que yo quiero su plata, que yo quiero su plata, pero eso totalmente falso. Yo antes de casarme con él firmé para casarnos por bienes separados porque estaba enamorada de él, ya tenía mis hijos. Él se jacta diciendo que solo quiero su plata, cuando no es así” , indicó la aún esposa de Polo.

Estas declaraciones se dan como respuesta al comunicado que emitió Andy Polo sobre las graves acusaciones que hay en su contra. En el documento el futbolista asegura haber estado separado de Genessis Alarcón desde hace años y que no pudieron separarse porque ella estaba interesada en beneficiarse económicamente del proceso.

“Las denuncias son infundadas y obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fútbol en los Estados Unidos de América” , se lee en su pronunciamiento.

¿POR QUÉ DEJÓ EN VISTO A ANDY POLO?

En entrevista con Día D, el jugador de la ‘U’ indicó que nunca se olvidó de sus hijos y que, en realidad, era Genessis quien no lo dejaba verlos, ya que dejaba en visto sus mensajes cuando le pedía un reecuentro. Sin embargo, su aún esposa quiso desmentirlo en el programa de Magaly Medina.

En su defensa, Alarcón señaló que respondió porque no contaba con internet en su celular. Además, aseguró que tiene pruebas donde posteriormente sí le contestaba y le pedía víveres para los los niños.

“ Yo no podía responderle porque no tenía internet. Si le respondía era porque iba a la casa de la vecina. De donde voy a tener internet si de los 20 soles que él me dio una vez, me pidió vuelto. Le respondí, pero él no muestra nada. No me llamaba. Yo le dije ‘Tú sabes que no tengo internet ni dinero para una recarga’”, sostuvo.

