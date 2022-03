Dueño de cevichería furioso con Dalia Durán por la tardanza en su primer día como anfitriona: “No sé si quiere trabajar”

Dalia Durán llegó una hora tarde a su primer día de trabajo. (Foto: Captura/Instagram)

Dalia Durán fue contratada como anfitriona en la cevichería ‘La gran concha’, en La Victoria, luego de que volviera a pasar por un mal momento cuando fue desalojada de su departamento de Magdalena. Sin embargo, la cubana no inició con el pie derecho su primer día de trabajo.

Según el informe que difundió este 21 de marzo el programa Amor y Fuego, la modelo llegó una hora y media tarde y ocasionó que los dueños del restaurante comenzaran a molestarse. De acuerdo a lo relatado por el administrador, ella no le contestaba el celular ni los mensajes.

“No contesta el teléfono, me deja en visto. No se define en decirme si realmente va a venir o no a trabajar”, dijo el conocido como ‘Juanacha’ para luego agregar que siempre hay un descuento o en ocasiones regresan a su casa a los trabajadores que llegan tarde.

Asimismo, dejó entrever que lamentablemente despediría a la expareja de John Kelvin, pues hay varias chicas que sí desean trabajar. Cabe resaltar que el horario citado para Dalia era a las 12 p.m. pero se presentó pasada la 1:30 p.m.

“Cuantas chicas que quieren trabajar que la hemos dejado en stand by por atenderla a Dalia, pero lamentablemente no se hace presente Dalia. Entonces lamentablemente, yo creo que hasta acá queda todo. Ya le hemos aceptado el sábado pasado que no pudo venir a trabajar y ahora hay un horario de trabajo”, expresó el administrador a las cámaras del magazine.

En otro momento, se ve a Dalia Durán llegar en un automóvil y lejos de disculparse, decidió culpar al tráfico de su tardanza. “Recién me estoy acostumbrando a venir y a calcular la hora, son más dos horas que que salido desde allá (comas). Yo me levanto temprano, tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, declaró.

Sin embargo, todo parece indicar que el dueño de la cevichería perdonó a la cubana y le dio una oportunidad más, pues continuó trabajando hasta las 6 de la tarde del día sábado 19 de marzo y posteriormente, asistió el domingo y el presente lunes.

Dueño de cevichería furioso con Dalia Durán por la tardanza en su primer día como anfitriona. VIDEO: Amor y Fuego / Willax tv

ANDRÉS HURTADO INDICÓ QUE CUMPLIÓ CON AYUDA A DALIA DURAN

El conductor Andrés Hurtado es una de las figuras de la televisión que se dedicó a ayudar a Dalia Durán con el alquiler de una vivienda por el periodo de medio año mientras ella buscaba un trabajo para costear los siguientes meses. Además sus hijas, Gennesis y Josetty Hurtado, pagaron la deuda de casi 50 mil soles que debía a los dueños de su anterior condominio.

Sin embargo, la aún esposa de John Kelvin, volvió a presentarse en algunos programas de espectáculos para contar que fue desalojada del departamento que le alquiló el presentador televisivo en el distrito de Magdalena.

Ante ello, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ volvió a pronunciarse sobre la cubana y solo se animó a desearle lo mejor evitando comentar mucho al respecto para evitar malos entendidos en una entrevista a un medio local.

“Le deseo lo mejor a Dalia, nosotros hemos cumplido con todo el apoyo que le hemos brindado”, dijo el popular ‘Chibolín’ para El Popular.

