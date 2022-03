Jonathan Maicelo a Stephanie Cayo tras confundir jerga peruana ‘palta’: “Baja a mi local y te enseño el verbo to be”

Jonathan Maicelo se ofreció a enseñarle a la actriz las jergas peruanas. (Foto: Instagram/Captura)

El boxeador Jonathan Maicelo se unió a la larga lista de personas que criticaron y se burlaron de la actriz Stephanie Cayo luego de confundirse al explicar el significado de la jerga peruana ‘palta’ en un video de Netflix donde se le escucha incentivar a los usuarios a conocer un poco más del dialecto que suele usarse en nuestro país.

Esto causó que cientos de internautas comenzaran a criticar a la artista peruana, pues para muchos la palabra ‘palta’ se refiere a la vergüenza que alguien puede llegar a sentir debido a una determinada situación embarazosa o incómoda.

Recordemos que según la modelo, el término se utiliza cuando una persona está aburrida. Su equivocación ha provocado que varios usuarios comiencen a compartir el clip en distintas redes sociales y el deportista no fue ajeno a ello.

Fiel a su estilo, no dudó en comentar a través de su cuenta de Facebook una publicación donde aparece el video de la también bailarina, provocando las reacciones de algunos cibernautas.

“Que baje a mi local y le enseño el verbo to be, uyyy” , escribió Jonathan Maicelo junto con la dirección de su local ubicado en San Juan de Lurigancho y acompañado de una foto de él en su negocio de comida.

Cabe resaltar que la integrante de la familia Cayo se volvió tendencia desde que se dio a conocer que era la protagonista de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, pues muchos aseguraron que una actriz con rasgos andinos hubiera encajado mucho mejor en la trama ya que tiene como escenario principal a Machu Picchu.

Incluso, luego de su estreno el pasado 18 de marzo, los ataques continuaron y miles de cibernautas siguieron criticando a la película y varios lo calificaron como ‘aburrida’ y ‘simple’.

Stephanie Cayo confunde jerga peruana en video de Netflix. (VIDEO: TikTok)

RESPONDE A CRÍTICAS POR CALIFICATIVO DE “ACTRIZ ANDINA”

Debido a las fuertes críticas que recibió en Twitter, la actriz decidió pronunciarse en su plataforma para dejar en claro que “Hasta que nos volvamos a encontrar” no busca representar a la mujer andina, mucho menos tenerla a ella como referente de las habitantes de Cusco.

“Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, escribió la artista nacional.

Asimismo, Cayo se atrevió a recomendarle a sus seguidores que se concentren en trabajar por sus sueños en lugar de intentar “destruir” el de los demás. “Les doy un consejo... Yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película”.

Stephanie Cayo le responde a sus detractores. (Foto: Twitter)

