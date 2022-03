Kyara Villanella admite que se peleó con candidata del Miss Perú La Pre: “Hizo un comentario sobre mi abuela”

Kyara Villanella reconoció que tuvo un enfrentamiento con una aspirante al Miss Perú La Pre. (Foto: Composición)

Desde que Kyara Villanella se llevó el título del Miss Perú La Pre 2022 junto a otras tres jovencitas, las críticas no han dejado de llegarle en redes sociales. Las candidatas que no resultaron ganadoras acusaron a la organización de “fraudulenta” y los internautas consideraron que la hija de Keiko Fujimori no era merecedora de la anhelada corona.

En medio de esta polémica, se viralizó una imagen que dejaría muy mal parada a la adolescente de 14 años. En la captura de pantalla se puede leer un mensaje que le habría dejado Kyara a otra participante del certamen durante una videollamada por Zoom: “Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen” .

Aunque esta imagen circuló en redes el mismo día que fue oficializada como la nueva reina junto a Gaela Barraza, Mía Loveday y Alondra Huarac, la joven influencer decidió guardar silencio y solo respondió a las acusaciones de sus excompañeras por ser, supuestamente, la favorita de la organización por “tener una madre famosa”.

“Estoy un poco decepcionada porque yo sentí de verdad que eran mis amigas. Yo sé que cada opinión es válida y está bien, la respeto, pero de verdad estoy un poco triste por eso”, afirmó la hija de la excandidata presidencial en el evento realizado el pasado 14 de marzo.

Debido a ello, muchos creyeron que la captura de pantalla no era más que una treta para desestimar su triunfo. Sin embargo, en una reciente entrevista la también hija de Mark Villanella confesó que sí se peleó por Zoom con otra candidata del certamen de belleza. Esto fue lo que pasó.

Supuesta amenaza de Kyara Villanella a otra participante. (Foto: Captura Twitter)

OFENDIERON A SU ABUELA

En declaraciones para el diario Trome, Kyara Villanella aseguró que las críticas de sus detractores o incluso de quienes creía sus amigas no le afectan demasiado. Esto en parte por los consejos que ha recibido por parte de su madre Keiko Fujimori desde que se inició la polémica.

“Las críticas de los ‘haters’ no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena”, expresó la joven reina de belleza.

Tras ello, la ganadora del concurso admitió que sí se peleó con otra candidata, pero lo hizo para defender a su abuela Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori y ex primera dama de Perú que falleció el 8 de diciembre de 2021 como consecuencia del cáncer.

“Lo que pasó en el Zoom que se hizo… donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más” , admitió.

(Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

SU FUTURO TRAS TRIUNFO EN EL MISS PERÚ LA PRE 2022

Luego de ser coronada como la ganadora, Kyara Villanella contó que desea estudiar nutrición en un futuro. Además, que desea ayudar a jóvenes con dismorfia corporal y desórdenes alimenticios en una campaña impulsada por ella misma. Recordemos que durante la entrevista final del certamen, ella confesó haberse sentido muy insegura con su cuerpo.

“Estoy muy emocionada por lo que va a pasar. Yo de grande quiero estudiar nutrición y por eso quiero hacer una campaña para ayudar a personas con dismorfia corporal. Entonces, estoy muy feliz de poder ayudar a las personas”, indicó para las cámaras de Al Sexto Día durante una conferencia de prensa.

Por otro lado, contó que su madre, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, se siente muy orgullosa de ella porque ha conseguido un logro importante en su vida y por su propio esfuerzo.

“Mi mamá está súper orgullosa de mí, es la que más ha recibido apoyo de. Estoy muy agradecida con ella porque ella me ayudó en todo este camino. Muchas gracias, mamá. Estaba muy feliz de que pudiera tener un reconocimiento por mí mismo, que es algo a lo que yo quería llegar ”, indicó en un principio.

SEGUIR LEYENDO: