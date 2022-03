Alberto Fujimori: Keiko Fujimori rompe su silencio tras restitución de indulto a su padre

Keiko Fujimori

La hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se pronunció por primera vez desde que su padre recibió la ratificación del indulto que se le otorgó el 2017 por parte del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Desde los exteriores de su hogar en San Borja, la excandidata a la Presidencia declaró a la prensa que, por estos momentos, lo primordial para los suyos es velar por la salud del patriarca de la familia, quien se encuentra delicado y “bastante frágil”.

“Ahora mis hermanos y yo estamos pendientes de en donde se va a quedar mi papá. Ver también todos los detalles de seguir pendiente del monitoreo de su salud. Ustedes recordarán, hace unos días atrás, él hizo una crisis fibrilación auricular, combinado con la fibrosis pulmonar, pues su situación es bastante frágil”, manifestó.

“Ahora que estará en responsabilidad de nosotros, nos aseguraremos de que su salud esté bastante controlada. (…) En estas horas o días, tenemos que ver el lugar o el sitio, los controles médicos, porque sabemos que él tenía un control médico. Vamos a tratar de postergarlo, pero no por mucho tiempo. Para nosotros lo más importante es la salud de mi padre”, agregó.

Sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que concedió el Hábeas Corpus al exjefe de Estado gracias a los votos de los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, la lideresa de Fuerza Popular expresó que esperan con cautela que el procedimiento burocrático se realice para que la libertad de su padre se ejecute en los próximos días.

“Como familia, nos corresponde esperar los siguientes pasos. He escuchado a los abogados, al doctor Nakasaki y al doctor Riera, que se va a emitir la resolución. Imagino, que, en los próximos días, esta resolución tiene que ir al Poder Judicial y luego se tienen que ejecutar a través del INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú)”, indicó.

En cuanto a los comentarios negativos que viene recibiendo por el indulto de su progenitor, Keiko Fujimori precisó que los detractores “están en su derecho” de manifestarse al respecto y optó por no hacer un comentario sobre el tema.

“En estos momentos yo no voy a entrar en polémica. Como comprenderán, como familia, estamos agradecidos con Dios, principalmente, porque esta decisión es de justicia después de varios años que hemos estado anhelando y esperando. Sobre todo, por los años que tiene mi padre y por su estado de salud”, comentó.

Por último, reveló detalles de cómo su padre recibió la noticia de su libertad: “He podido hablar con él. Me ha llamado, ha recibido con prudencia (el fallo del TC). Le hemos pedido sobre todo mucha serenidad, porque en estos momentos tenemos que cuidar mucho su corazón”, acotó.

Esto coincide por lo contado horas antes por el abogado del expresidente, César Nakasaki, quien comentó que Fujimori Fujimori mantuvo un largo silencio al enterarse que volvía a ser libre.

“Acabo de conversar con el presidente Fujimori y le he comunicado la sentencia valiente e histórica que por mayoría ha sacado el Tribunal Constitucional, (…) tuvo un profundo silencio y nos dimos un fuerte abrazo, le digo que gocemos este momento de felicidad. Él no conocía la noticia, yo me he enterado por ustedes, la prensa, ¿Imagínense él?”, declaró a los medios de comunicación en los exteriores del penal Barbadillo.

“(Cuando se enteró de la noticia de su indulto) El presidente se ha emocionado, la presión se la están midiendo. Evidentemente sintió un gran alivio porque, como ya habíamos conversado con el presidente, era totalmente injusto que el muera en la cárcel. De esto se trata este no es un tema de impunidad, él tiene años en la cárcel ya, no se trata de evitar un castigo, lo que se trata es de evaluar si es humano que un hombre se muera en la cárcel”, continuó.

Cabe destacar que Alberto Fujimori permanecerá hasta la próxima semana dentro del penal Barbadillo ubicado en el distrito de Ate, donde venía cumpliendo una condena de 25 años de cárcel.

SEGUIR LEYENDO