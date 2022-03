Alejandra Baigorria: Nuevas imágenes de la acalorada pelea de su madre Verónica Alcalá con menores de edad

La madre de Alejandra Baigorria explicó por qué decidió agredir a un joven. (Foto: Composición)

La madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, se encuentra en el ojo de la tormenta desde que el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes de ella agrediendo a un menor de edad en Chorrillos. Pero la historia no ha quedado allí, pues más videos han salido a la luz en la reciente edición del espacio televisivo.

En este nuevo clip se puede ver a la recordada modelo de los noventa más calmada y en compañía de serenazgo del distrito. Esta vez, la madre de la chica reality discutió con otras tres jovencitas que, al parecer, huyeron despavoridas cuando notaron su presencia en el parque del barrio.

En su defensa, Alcalá explicó que no las estaba persiguiendo, mucho menos quería agredirlas como ellas pensaron. “Yo estaba caminando al parque porque ese es mi parque y yo me estaba yendo a buscar a una amiga que vive en la esquina. Yo no sabía que ustedes estaban sentados en el parque”.

Sin embargo, las adolescentes sostuvieron que huyeron de ella porque tenían miedo debido a la discusión del día anterior, en la cual un menor de edad fue agredido en la cabeza por la madre de Ale Baigorria. “Le tiraste un puñete a uno de nuestros amigos” , expresó una joven. Otra de ellas aseguró que corrieron porque creía que llevaba un cuchillo, que resultó siendo un accesorio de cabello.

Fue en ese momento que Verónica se defendió e insistió que perdió los papeles porque uno de los jóvenes había golpeado a su hijo, quien llegó a casa con un chinchón en la frente producto de un fuerte golpe. Según la suegra de Said Palao, varios adolescentes agredieron a su hijo y este no pudo defenderse debido a que él estaba solo.

“Perdóname, cuando tú seas madre y veas que incitan a tu hijo y le hacen una trampa y le hacen quedar en ridículo en las redes, te voy a preguntar cuando tengas mi edad: ¿Qué harías tú? ¿Cómo resolverías un maltrato hacia tu hijo?”, señaló.

HABRÍA AGREDIDO A MÁS MENORES DE EDAD

Durante la conversación, una de las adolescentes explicó que le tiene miedo a la madre de Alejandra Baigorria porque vio perseguir a uno de sus amigos con una roca en la mano. Pero no solo eso, otra joven indicó que Verónica Alcalá ya habría tenido actitudes violentas en el pasado.

“A ella le tiraste rocas, a ella le rompiste el celular y a Héctor lo golpeaste”, comentó una chica de 13 años, quien dejó en claro que su corta edad no era un impedimento para levantar su voz de protesta con tal de defender a su grupo de amigos.

Es importante resaltar que los involucrados admitieron que sí golpearon al hijo de Verónica, quien vendría a ser hermano de Alejandra Baigorria. Al parecer, la disputa habría ocurrido por un triángulo amoroso que, lamentablemente, acabó en una agresión física.

“Usted está mintiendo porque no puede tener un chinchón porque el golpe no fue en la cabeza. No le hemos pegado entre muchos, solo fue un chico que está enamorado de ella. Nosotros estábamos acá y ellos estaban como de aquí a esa reja”, manifestó una de las menores de edad.

Nuevas imágenes de la acalorada pelea de Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, con menores de edad. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

