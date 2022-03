Magaly Medina responde a Jean Deza por decir que dañó su imagen: “¿Acaso te obligamos a emborracharte?”

Magaly Medina cuestionó al deportista por asegurar que su programa dañó su imagen. (Foto: Instagram)

Jean Deza, actual futbolista de ADT, brindó una entrevista exclusiva para Infobae, donde aseguró que había decidido dejar el fútbol durante una temporada porque un programa de espectáculos había dañado su imagen con los continuos reportajes que le hacían. Aunque no dio nombres, Magaly Medina se sintió aludida.

“Todos se van a tomar un vaso de cerveza o brindar con la familia, pero a mí no me pueden ver haciendo porque dirán: ‘se emborrachó’, ‘se tomó todo’, ‘¿llegará a entrenar?’, ‘llegará roto’. Las expectativas que tienen de mí, yo te puedo ser sincero, siempre van a ser negativas, todo el mundo habla mal de mí”, nos dijo.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a la conductora de Magaly TV La Firme, quien decidió tomar unos minutos de su programa para asegurar que “tanta chela le había dado amnesia”, ya que no fue ella quien lo obligó a salir de fiesta cuando se encontraba entrenando para Alianza Lima y, posteriormente, para Carlos Stein.

“Cualquiera que no lo conoce le cree, dicen ‘este angelito pobrecito’. ¿Acaso nosotros te habremos obligado chupar en días que tenías que entrenar al día siguiente? ¿O en escaparte con la Shirley y emborracharte? Nosotros, por si acaso, nosotros no te botamos de todos los equipos que te han botado. Nosotros solo te hemos ampayado ”, explicó la ‘Urraca’.

Asimismo, aseguró que los equipos deportivos tomaron la decisión de retirarlo por su actitud “irresponsable”. “Él era un relajado, juerguero, se amanecía en los tonos, no le interesaba. Salía a las dos, tres de la mañana y a las siete de la mañana tenía que estar entrenando. Claro, los clubes se cansaron de él. Le pusieron hasta psicólogo en Alianza Lima y nada, creo que hasta él renunció.”

Finalmente, Medina no creyó en las palabras del futbolista de 28 años, quien dijo que se defenderá mostrando un buen desempeño dentro y fuera de la cancha. “Que te crea otro porque nosotros nada, nada te creemos. ¡Qué bárbaro!”.

ASÍ LE AFECTÓ LA PRESIÓN MEDIÁTICA

Jean Deza, uno de los futbolistas más habilidosos del país en los últimos años, decidió colgar los botines. ¿Por qué lo hizo? Infobae conversó con el deportista luego de estar alejado de la prensa por largo tiempo. Revista aquí la entrevista completa.

“La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente... de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere. Yo no puedo estar pendiente de la otra persona, qué hace o qué no hace”, arrancó Jean Deza.

“Pero lamentablemente con todo lo malo que hice, de repente, en el fútbol, en Lima... tú sabes que hay un programa de espectáculos que dañó bastante mi imagen porque todos se van a tomar un vaso de cerveza o brindar con la familia, pero a mí no me pueden ver haciendo porque dirán: ‘se emborrachó’, ‘se tomó todo’, ‘¿llegará a entrenar?’, ‘llegará roto’ ”, añadió.

El actual futbolista de ADT reveló los motivos de su sorpresivo retiro de los campos de fútbol. (VIDEO: Infobae / Miguel Solis)

Sin embargo, el joven deportista quiere demostrar que no todo lo que dicen sobre él es cierto. “Es hacer una historia de Jean Deza para mí mismo, mis hijos cuando me recuerden, cuando ya no juegue más al fútbol se sientan orgullosos de mí, mi familia, mi pareja. Y todos esos comentarios negativos, toda esa gente que me quiere ver destruido, que me quiere ver mal, no le voy a dar el gusto , yo voy a luchar hasta cuando Dios me diga que hasta acá nomás”, apuntó Jean Deza.

